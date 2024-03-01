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台積電ADR漲1% 聯電、日月光漲幅更大

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周四（2月29日）多數上漲，台積電ADR漲1%，收盤報每股128.67美元，換算並折合台幣後為每股813.25元，較台北交易股票溢價率為17.86%。日月光和聯電勁揚2%或接近2%。

道瓊工業指數29日上漲47.37點，漲幅0.12%，至38,996.39點；標普500指數漲26.51點，漲幅0.52%，報5,096.27點；那斯達克指數上漲144.18點，漲幅0.90%，報16,091.92點。

費半指數大漲2.7%至4,726.92點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 153.90 +2.20 139.00 10.72

中華電 CHT 119.42 -0.32 120.50 -0.89

台積電 TSM 813.25 +1.01 690.00 17.86

聯電 UMC 48.54 +1.86 48.85 -0.63

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股 指數

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