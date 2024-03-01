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美股連四個月收漲 標普500那指創新高 費半勁揚逾2.7%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
標普500指數和那斯達克指數都創紀錄收盤新高，圖為紐約證交所資料照片。路透
標普500指數和那斯達克指數都創紀錄收盤新高，圖為紐約證交所資料照片。路透

美股四大指數周四（29日）收漲，標普500指數和那斯達克指數都創紀錄收盤新高，受與AI相關的科技股提振，同時，通膨數據和美國聯準會官員的發言為降息時機預期提供了更多線索。

道瓊工業指數29日上漲47.37點，漲幅0.12%，至38,996.39點；標普500指數漲26.51點，漲幅0.52%，報5,096.27點；那斯達克指數上漲144.18點，漲幅0.90%，報16,091.92點。

費半指數大漲2.7%至4,726.92點。

那斯達克指數收在2021年11月21日創下的收盤高點16,057.44點之上，而標普500則刷新上周創下的5,088.80點的收盤紀錄。

輝達（Nvidia）大漲2.08%，是領漲標普500和那斯達克指數的個股之一，超微（AMD）則大漲9.06%。近幾個月來，在對AI相關成長前景的樂觀情緒帶動下，以上兩家和其他科技企業一直是帶動華爾街漲勢的核心力量。

戴爾股價在盤後飆漲16%，該公司銷售使用Nvidia高階處理器製造的AI優化伺服器。

根據芝商所的FedWatch工具，交易人士提高對聯準會將在6月降息的押注。此前商務部報告顯示，美國1月物價較前月加速上漲，因住房和金融等服務成本激增，但年比增幅三年新低。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield說：「如果沒有鷹派意外，那麼市場就沒有真正的理由預期聯準會的基調會比他們已經展示出的更加鷹派，而這份報告確實沒有鷹派意外，只是趨軟或至少符合預期。」

「你認為他們應該做什麼並不重要。關鍵是他們說將要做什麼，而市場再一次被拉回聯準會所說的預期。」

標普500指數在2月上漲5.17%，那斯達克指數大漲6.12%，道瓊指數上漲2.22%。三大指數在2月份均上漲，這是它們連續第四個月上漲。羅素2000小盤股指數2月上漲5.45%。

道瓊指數漲幅受到抑制，部分原因是波音公司跌1.59%，之前有報導顯示該公司受到司法部調查。

指數 標普 科技股 聯準會

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