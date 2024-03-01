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勞力士銷售逾百億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

根據一份最新報告，勞力士（Rolex）的市占不斷擴大，去年銷售已突破100億美元大關。

摩根士丹利（大摩）和瑞士諮詢業者LuxeConsult的分析師在28日發布報告說，勞力士2023年總計生產了124萬支手表，銷售額達到101億瑞士法郎（約115億美元）。

因為富裕買家對該公司生產的手表趨之若鶩，這家Daytona、Submariner和Datejust等表款製造商的零售市場占有率已略高於30%。勞力士由一個以共同創辦人Hans Wilsdorf為名的慈善信託基金控制。根據摩根士丹利估算，該基金會另一款價格略低的手表品牌帝舵表（Tudor）去年銷售大約5.45億瑞郎。

這份報告說，沒有其他奢侈品牌能在其各自領域擁有如此重要的地位。勞力士維持奢侈鐘表業無可匹敵的第一品牌，銷售額比卡地亞（Cartier）、歐米茄（Omega）、愛彼（Audemars Piguet）、百達翡麗（Patek Philippe） ·  理查米爾（Richard Mille）等五大品牌加總起來還多。」

另外，分析師也說，Swatch集團同名品牌在2023年賣出逾200萬支MoonSwatch，且以平均售價141瑞郎總共賣出約580萬支表。由於與歐米茄（Omega）合作的MoonSwatch大為成功，Swatch連續第二年成為成長最快的鐘表品牌。

摩根士丹利和LuxeConsult提供的數據均為估計值，因為勞力士等瑞士鐘表品牌並不公布年度銷售額。

勞力士 品牌

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勞力士銷售破100億美元大關 市占率擴大至逾30%

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