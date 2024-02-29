印度內閣批准90億美元補貼計畫 助千萬戶家庭裝太陽能板

印度內閣批准了一項耗資7,500億盧比（90億美元）的補貼計畫，幫助1,000萬戶家庭安裝太陽能板，在該國能源轉型中為這個落後產業注入活力。

彭博資訊報導，資訊廣電部長塔庫爾（Anurag Thakur）說，政府將為2 KW（千瓦）以下的太陽能板支付高達60%的成本，對於額外增加的1 KW面板，政府將支付40%的成本。

印度政府在今年稍後將舉行的大選之前公布這項計畫。莫迪政府說，該計畫每月可為消費者提供300度的免費電力，同時推動國家能源轉型，可望增加30 GW（10億瓦）的太陽能發電容量。

政府新聞局在聲明中表示，客戶可以透過利率約7%的無擔保貸款來籌集額外資金。

彭博新能源財經孟買分析師加德雷（Rohit Gadre）表示，這些補貼「提高了住宅太陽能發電系統的經濟吸引力，但實際部署可能仍會受到家庭不願放棄可用屋頂空間的限制」，「政府應就補貼分配機制制定詳細的指導方針，並確保放款機構願意提供如此廉價的貸款」。

屋頂太陽能進展緩慢是印度未能實現2022年再生能源發電裝置容量達到175 GW目標的原因之一。根據新德里智庫能源、環境和水委員會（CEEW）的數據，該國可容納多達637 GW的屋頂太陽能板。

然而，居民安裝成本高昂，且國家電力零售商不願允許工業客戶自行生產乾淨能源，導致印度的潛力仍未能發揮。印度目前擁有11 GW的屋頂太陽能裝置容量，不到該國乾淨能源裝置容量的6%。