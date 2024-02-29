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科技業趁股市大好大發可轉債 便宜籌資美超微也愛

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
目前尚未納入信評的伺服器設備製造商美超微電腦（Super Micro Computer），上周以零利率籌集了17億美元。路透
目前尚未納入信評的伺服器設備製造商美超微電腦（Super Micro Computer），上周以零利率籌集了17億美元。路透

投資人人工智慧AI）的熱情不減帶動科技股飆漲，多家風險較高的科技公司也紛紛趁此時機，靠發行可轉換公司債籌集幾無成本的資金。

英國金融時報引述LSEG報導，美國企業2月藉由發行可轉債籌集大約74億美元，是去年8月來最高的單月成績，光是科技和金融科技公司就占了3/4，尤其上周堪稱一年中可轉債銷售最忙碌的一年。

聯準會（Fed）7月以來便一直將基準利率維持在22年來最高水準，但可轉債市場的舉債者仍可以遠低於基準利率的水準籌集資金，而且資金用途的限制也少。

可轉債是一種債務工具，一開始像一般債券一樣付息，但如果發債方的股價漲到一定價位，債券可換成股票。由於可轉債提供轉換為股票的額外潛力，業者可以極低的利率籌到資金。

在股市價位高漲之際，發債量也往往會大增。如果一家公司認為自己股票偏高，也不太可能繼續上漲，那麼發行可轉債既可以較低的利率借款，又不須增發新股。如果股價還是繼續上漲，股價高也表示現有投資人持股價值被稀釋程度也較低。

最近加入發行可轉債行列的公司中，出現幾個高風險的飆股，投資人不免拿來跟2020年至2021年出現泡沬的市場相題並論。

目前尚未納入信評的伺服器設備製造商美超微電腦（Super Micro Computer），上周以零利率籌集了17億美元。叫車平台Lyft在財報發布後股價暴漲35%，隔周即成功籌集4.6億美元。新發行的債券票息比2020年發行的可轉債還低，而當時基準利率接近於零。儘管幾無利息可言，這兩檔發債案都出現大幅的超額認購。

不過，市場顧問和策略師指出，大多數投資人仍比上一次可轉債高峰謹慎得多。「投資人有被壓抑的需求...市場發展一直相當良性，但他們也不敢過於冒進」。

2021年有很多公司發行零利息的可轉債，但只有股價上漲超過50%才能轉換為股票。其中比較極端的一例，Airbnb以所謂的轉換溢價超過70%籌資。相較之下，本月高於歷史平均範圍的溢價約為25%至30%。

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