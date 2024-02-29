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勞力士銷售破100億美元大關 市占率擴大至逾30%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
摩根士丹利發表報告，估計勞力士（Rolex）在零售市場的市占率已略高於30%，2023年銷售額突破100億美元大關。路透
摩根士丹利發表報告，估計勞力士（Rolex）在零售市場的市占率已略高於30%，2023年銷售額突破100億美元大關。路透

根據摩根士丹利（Morgan Stanley）的報告，勞力士（Rolex）的市占不斷擴大，銷售已突破100億美元大關。

2023年，這個瑞士奢華表品牌生產了124萬支手表，銷售達到101億瑞士法郎（約115億美元）。摩根士丹利和瑞士諮詢業者 LuxeConsult的分析師周三發布報告說，這個成績比2022年成長11%，並補充表示，勞力士目前市占率「前所未見」。

因為富裕買家對該公司生產的手表趨之若鶩，這家Daytona、Submariner和Datejust等表款的製造商的零售市場占有率已略高於30%。勞力士由一個以共同創辦人Hans Wilsdorf為名的慈善信託基金控制。根據摩根士丹利估算，該基金會另一價格略低的手表品牌Tudor去年銷售大約5.45億瑞士法郎。

摩根士丹利的Edouard Aubin和LuxeConsult的Oliver Müller領頭的分析師在報告中寫道：「沒有其他奢侈品牌能在其各自領域擁有如此重要的地位。」以路易威登（Louis Vuitton）為例，去年在奢侈品手提包市場的占有率是19%。

他們說，勞力士維持奢侈鐘表業無可爭鋒的第一品牌，銷售額比卡地亞（Cartier）、歐米茄（Omega）、愛彼（Audemars Piguet）、百達翡麗（Patek philippe） ·  理查米爾（Richard Mille）等五大品牌加總起來還要多。」

報告顯示，少數幾個年銷售逾10億瑞士法郎的品牌稱覇瑞士奢侈鐘表的銷售。歷峰（Richemont）旗下的江詩丹頓（Vacheron Constantin）2023年首次加入年銷售10億瑞士法郎的精英俱樂部。

在光譜的另一端，分析師說，Swatch集團同名品牌在2023年賣出逾200萬支MoonSwatch表，且以平均售價141瑞士法郎總共賣出約580萬支表。由於與歐米茄（Omega）合作的MoonSwatch大為成功，Swatch連續第二年成為成長最快的鐘表品牌。

摩根士丹利和LuxeConsult提供的數據均為估計值，因為勞力士在內的瑞士鐘表品牌並不公布年度銷售額。

品牌 摩根 瑞士

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