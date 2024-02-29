退休基金報酬率創高

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

南韓國營退休基金「國民年金公團」（NPS）28日宣布，股市牛氣沖天，使得去年投資報酬締造歷來新高。

綜合路透與南韓經濟日報報導，NPS是世界規模第三大的退休基金，2023年的年化投資報酬率為13.59%，寫該基金1999年創立以來的最高紀錄，去年底為止淨資產總值達1,035.8兆韓元（7,765億美元）。

2023年的投資所得為126.8兆韓元，約占該基金問世來累計報酬的22%。

NPS表示，去年的多數獲利來自股市，國內和國外股票的報酬分別為22.12%及23.89%。

另外，本土及海外債券的回報各為7.4%及8.84%。而去年投資收益的126.8兆韓元中，約有73兆韓元來自海外資產。

與此同時，去年另類投資的報酬為5.8%。截至去年9月底，私募股權和債務佔NPS總資產的6.9%，私人房地產和基礎設施則分佔5.3%和4.2%。

NPS為做出快速靈活的決策，今年將調整投資組合規則，以改善管理政策。南韓人口迅速老化，NPS資金預料會在2055年告罄。

該基金積極擴大對高風險和海外資產的投資，以尋求更高報酬。

該國政府與國會退休金改革委員會，正在商討減緩退休金見底的對策，如調升退休金費率等，但尚未提出詳細方案。

南韓 資產 退休金

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