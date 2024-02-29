美減重藥新兵 嗆聲禮來

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國生技公司Viking Therapeutics的股價27日飆漲121%，並收在紀錄高點85.05美元。該公司當日稍早宣布，實驗性藥物VK2735的第二期臨床試驗有正面效果，能幫助肥胖症病患平均減輕近15%，比另兩家藥廠禮來（Eli Lilly）和諾和諾德（Novo Nordisk）現有減重藥的效果更好。

Viking臨床試驗達到所有主要和次要成效指標，每周皮下注射VK2735的患者13周後，體重最多減輕14.7%。該療法安全且耐受性良好，95%的不良反應多半是胃腸道，但被認為只是輕度或中度，且大多發生在試驗初期，患者恢復得很快。

該公司發表聲明說：「VK2735試驗組有高達88%的患者體重減輕10%以上，相較於給予安慰劑的對照組是4%。」

投資人聞訊欣喜若狂。減重藥市場的潛在規模高達1,000億美元，目前這塊市場被禮來的Zepbound，以及諾和諾德的Wegovy等新藥主宰，而Viking有望以更便宜的價格進來分一杯羹。

禮來同日下跌0.9%，諾和諾德ADR挫低約1%。

美國獨立投銀和金融服務公司William Blair指出，VK2735表現超過市場最高預期。該公司分析師寫給客戶的報告說：「我們認為，經安慰劑調整後可減重13.1%，這反映出在已獲批准和有第二階段試驗數據的研究藥物中，VK2735是同類裡的佼佼者。」VK2735與禮來Zepbound採用相同機制，禮來經安慰劑調整後12周減重成績大約8%。

Viking還在開發另一種非酒精性脂肪性肝炎（NASH）治療藥物，也被寄予厚望。該公司股價過去12個月暴漲674%，而標普500指數僅上漲約28%。

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