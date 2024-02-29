南韓去年生育率 再探新低

南韓生育率已是全球最低，去年再創新低，凸顯就算首爾當局已花費數十億美元，試圖扭轉人口連續第四年萎縮的頹勢，仍無力阻止迅速老化、出生率快速下滑的人口困境。而當局想拆解這個「人口定時炸彈」的政策，也正遭遇難關。英國金融時報（FT）指出，例證之一正是至今仍未平息的醫界辭職與罷工行動。

韓國統計廳28日公布，南韓女性一生平均打算生育的數量在去年第4季降至0.6，為歷來同期最低，整體2023年降至0.72，少於2022年的0.78。

對南韓來說，若要不依賴移民、維持人口穩定，總出生率就要保持在2.1。但南韓總出生率從2015年來就持續下滑，2018年來一直都是經濟合作發展組織（OECD）唯一低於1的成員國。

南韓已預估，今年生育率可能進一步降至0.68。

去年南韓新生兒人數減少7.7%至22萬9,970人，也是歷史新低。南韓新生兒2017年首度少於40萬人，2020年跌破30萬人，2022年低於25萬人。

南韓政府已把扭轉出生率下降頹勢視為優先國策，2006年來已在孩童保育補貼等領域投入超過360兆韓元（2,700億美元），去年12月承諾推出「非常措施」因應此局面。

當地媒體報導，政府最快6月推出試行計畫，將開放100名菲律賓家事外勞進入首爾，為擴大開放相關移工鋪路。

在4月選舉之前，主要政黨都誓言推出更多公共住宅和更寬鬆貸款，以遏制人口下降，從而減輕生育率下降帶來的「國家滅絕」擔憂。

南韓央行總裁李昌鏞曾警告，青年人數比率偏低，已開始對成長潛力造成壓力，警告可能需施行日本式的財政與貨幣刺激措施，以對抗人口老化的挑戰。財長崔相穆今年稍早也把人口危機比擬為撞沉鐵達尼號的冰山，指出要單純透過生育率扭轉頹勢，已經太晚。

南韓預料，到2072年時將成為高度老化國家，屆時年齡中位數將提高到63.4歲，遠高於2022年的44.9歲，人口也將從去年的5,100萬人銳減30%到3,622萬人。

南韓並非唯一面臨人口迅速老化問題的亞洲國家，日本2022年生育率為創新低的1.26 ，中國大陸生育率也降至空前低點的1.09。