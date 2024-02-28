核心CPI增速 高於預期

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

日本1月核心通膨率連續三個月放緩，但高於市場預期，並維持在日銀（日本央行）設定的2%目標，使外界仍揣測日銀會在4月前結束負利率政策。

日本內務省27日公布，1月核心消費者物價指數（CPI）比去年同期攀升2%，較12月2.3%的年升幅放緩，凸顯由進口商品造成之成本推升的通膨減弱，將可緩解高生活成本所帶來的痛苦。日本核心CPI不計生鮮食品價格，但包含燃料成本。

儘管如此，上月核心CPI升幅仍高於市場預期的1.8%，強化了外界預測在3月13日的工資談判中，大企業將大幅提高工資，替日銀在3月或4月結束負利率政策鋪路的看法。

凱投宏觀亞太區主管提利安特表示，若3月工資談判結果令人鼓舞，1月CPI數據將支持日銀在幾日後的3月會議上決定升息，「但我們認為4月升息的可能性較大」。

路透報導，核心CPI增速放緩，部分原因來自能源價格大幅下降，反映去年價格大漲和政府為抑制汽油和公用事業費用而提供補貼所帶來的基數效應，也顯示成本推升的通膨壓力減弱，使核心通膨自2022年4月以來便維持在央行2%的目標或之上。

剔除生鮮食品和燃料成本的核心-核心CPI年升3.5%，也較12月的3.7%放緩。

據彭博資訊報導，強於預期的通膨數據將鞏固市場對日銀將自2007年以來首度升息的揣測。外界多數預期升息將於4月啟動。

CPI 日本央行 通膨

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