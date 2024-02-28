比特幣漲破57,000美元

比特幣價格經過一周的盤整，27日一口氣突破57,000美元大關，兩天漲逾10%，本月月線漲幅有望超過30%。比特幣現貨ETF上市持續吸引資金進場，令不少投資人看好後市可期。

根據彭博資訊的報價，比特幣26日收漲5.6%，報54,656.39美元，27日繼續上攻，盤中一度漲逾5.1%，至57,443.8美元，是2021年底以來首度突破57,000美元關卡。

一批比特幣ETF，已於1月11日在美國上市交易，吸引56億美元資金淨流入，反映出比特幣的需求已擴展到數位資產粉絲以外的投資人。

Bitwise資產管理公司分析師拉斯穆森說：「比特幣期貨結算日到了，有助價格跳漲。而比特幣減半將在4月下半月發生，我們即將迎來交易員通常會在比特幣減半前進行布局的窗口期。我猜大家在減半前建立看漲頭寸。」

整個加密貨幣市場也因此活躍起來。乙太幣上漲逾2%、Solana勁揚逾5%、Cardano的ADA代幣攀高約4%，Polygon的MATIC代幣漲幅高達8%，其中多邊形網絡的代幣更是暴漲8%。

加密貨幣相關股票也大漲，Coinbase和Microstrategy等公司的股價躍升16%。