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歐洲銀行 大手筆回饋股東

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
分析師警告，隨著央行降息，銀行被迫尋求其他收入，股東報酬明年將開始減少。（路透）
分析師警告，隨著央行降息，銀行被迫尋求其他收入，股東報酬明年將開始減少。（路透）

歐洲央行（ECB）激烈升息，使得歐洲銀行業2023年的利息收入大增，準備大手筆回饋股東，預料今年將返還股東逾1,200億歐元（1,302億美元），金額為至少2007年開始掀起全球金融風暴至今最高。

英國金融時報（FT）報導，由於歐洲銀行業支付的存款利率，與收取的貸款利率出現利差，此種淨利息收入讓當地業者過去兩年取得1,000億歐元的意外之財。據瑞銀（UBS）彙整數據，歐洲大型上市銀行已承諾要斥資740億歐元發放股息，並花費470億歐元回購庫藏股，資本回報較此前一年高出54%，也遠高於至少2007年來的任何年度。

最引人注意的宣告之一，是義大利裕信銀行（UniCredit）允諾，要將去年獲利總額的86億歐元，全數歸還給投資人。巴克萊26日也表示，要在未來三年返還股東100億英鎊，渣打23日說，未來三年將歸還50億美元。

瑞銀本月宣布，5月將把每股股息提高27%至0.7美元，並要在今年最多回購10億美元股票。瑞銀去年春天同意收購瑞信後，曾暫停資本返還計畫。

四年前疫情初起時，歐洲央行（ECB）曾下令銀行暫停發放股息，之後歐洲部分國家又對銀行開徵暴利稅，嚇壞投資人。

歐洲銀行業高層面臨壓力，需要提高價值，以贏回投資人青睞。

維權投資公司Cevian Capital近來打造了12億歐元的瑞銀部位。該公司管理合夥人佛柏格說，歐洲銀行業的獲利過去幾年來大幅改善、風險降低，資本基礎也重建至遠優於監管要求，但整體而言，這個產業的價值比以往更糟，並未提高。

分析師警告，隨著央行降息，銀行被迫尋求其他收入，股東報酬明年將開始減少。摩根大通分析師馬捷卡說：「銀行大舉提高股東的資本報酬，但這可能已是最佳情況，監管機構未來或許不會容忍更有利於投資人的現金分配。」

歐洲銀行業建立了強健的資本水位，監管單位過去幾年較少干預庫藏股回購，但倘若股東報酬超過銀行年度獲利，官員感到不安可以理解。Axiom歐洲銀行股票基金的羅曼說，銀行需要殖利率持續處於高檔，如今殖利率確實攀高，但問題是能維持多久。

利息 投資人 義大利

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