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指歐盟碳邊境稅「相對有限」 亞洲開發銀行：幾乎無助於減少碳排

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
亞洲開發銀行在最新報告中表示，歐盟計劃實施的CBAM，對減少碳排的效益其實並不大。 美聯社
亞洲開發銀行在最新報告中表示，歐盟計劃實施的CBAM，對減少碳排的效益其實並不大。 美聯社

亞洲開發銀行（ADB）在26日發布的報告中表示，歐盟計劃對高碳排進口產品實施的關稅，可能會對亞洲開發中國家造成傷害，但卻可能無法大幅減少溫室氣體排放。

路透報導，亞銀報告表示，歐盟計劃實施的碳邊境調整機制（CBAM），預料會降低亞洲對歐盟的出口，尤其是西亞和西南亞，從印度出口的鋼材也可能受到衝擊。

但亞銀表示，由於亞洲整體的碳密集製造活動仍在持續增加，任何小規模的減排都只會被快速抵銷，較有效的做法應是建立分享減排技術的機制。

亞銀資深經濟學家佛斯特-麥葛雷格表示：「在現階段，這真的是一項相對有限的政策。這只針對進口到歐盟的產品，而且只涵蓋六個部門。」

他並表示：「這種方式的生產規模正在擴大，就算在全球更廣泛地實施這種碳定價，我們仍會看到排放增加，除非在生產技術上看到根本性的改變。」

機制 歐盟 碳排放 開發中國家

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