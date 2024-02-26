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「女股神」伍德拋售台積電股票 兩年多來首見 同日減持輝達

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
有「女股神」之稱的伍德上周五減持台積電，是兩年多來首見。路透
有「女股神」之稱的伍德上周五減持台積電，是兩年多來首見。路透

根據彭博資訊彙編數據，「女股神」伍德（Cathie Wood）操盤的方舟投資管理公司（Ark Investment Management）Ark自動科技及機器人ETF（ Autonomous Technology and Robotics ETF），上周五減持8,599股台積電美國存託憑證，這是她2021年以來首次拋售台積電。同一支ETF也在同日減持台積電的重要客戶輝達（Nvidia），賣出2,362股。

在AI狂潮愈演愈烈之際，伍德卻在削減對全球晶片股風向球公司的持股。今年來，Nvidia股價暴漲59%，台積電美國存託憑證也飆高25%。

伍德是預測AI將改變遊戲規則的知名人物之一。儘管如此，她去年賣出Nvidia，押注包括UiPath和Twilio在內較不為人知的軟體公司成長潛力。

方舟基金曾在2023年數度買進台積電。這支Ark自動科技及機器人ETF先前錯過一波讓Nvidia市值逼近2兆美元的強勁漲勢。

ETF 台積電 美國

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