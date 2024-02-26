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電動車變身公路電影院？EV投影設備前景大好

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
光峰科技的雷射技術能將文字和影像投射至車內的平面。光峰科技
光峰科技的雷射技術能將文字和影像投射至車內的平面。光峰科技

英國金融時報報導，中國大陸最大雷射影院投影機製造商光峰科技，準備衝高來自電動車設備的營收，該公司看好面臨割喉競爭的車廠為了讓旗下車型脫穎而出，對先進面板和新型車載娛樂的需求將大增。

光峰科技是逾30%大陸電影院的雷射投影顯示技術供應商，對大陸雷射影院投影機的市占達到70-80%，該公司將透過大螢幕面板為後座乘客提供電影體驗。它的產品還可以將導航資訊投射至擋風玻璃，方便駕駛人，同時經汽車大燈向行人投射顯示於路面的訊息，例如告知戴耳機的行人「停步」。

光峰科技董事長李屹希望今年營收有10%至30%來自電動車設備，遠高於2023年的近乎為零。

瑞銀中國汽車研究主管鞏旻指出，「在競爭激烈的環境下，當地汽車品牌被迫創新，找到立足點」。它們迅速採用最新技術，因「中國大陸有廣泛的潛在合作夥伴可生產車載娛樂系統，包括網路連線、大螢幕和語音控制都成了標準配備」。

比亞迪據悉計劃給旗下汽車新增車載無人機和車內電玩娛樂用的可拆卸方向盤；小鵬汽車推出可為周圍環境製作3D地圖的車款；理想汽車則有內建冰箱和飲料加熱器，它們的車還可以透過智慧手機應用程式遠端停車。

配備光峰科技32吋面板的華為問界M9，將電動車內部變成在公路上跑的電影院。光峰科技的投影機還可以在車內的平面顯示文字和影像。

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