馬斯克再陷地緣政治風暴

上周率團訪台的共和黨重量級聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）表示，馬斯克旗下的SpaceX公司並未提供台灣及其周遭使用其衛星服務，可能違反向美國政府承諾的合約義務，使馬斯克陷入最新的地緣政治風暴。

華爾街日報（WSJ）24日報導，眾議院中國特別委員會主席蓋拉格已致函馬斯克表示，多位消息來源向中國特別委員會透露，SpaceX的「星盾」部門所提供的寬頻服務，在台灣本土及附近均處於停止狀態。

WSJ引述信件內容指出，「SpaceX可能扣住寬頻上網服務，不給台灣本土與周遭使用，可能違反了該公司與聯邦政府的合約義務」。蓋拉格在信中明白表示，對中國大陸「軍事侵略台灣」時的通訊感到擔憂，包括美軍人員的通訊。

蓋拉格在給馬斯克的信中表示，美國政府已承諾逾1億元給星盾計畫，SpaceX有義務為五角大廈（美國國防部）及其他政府單位提供全球寬頻網路服務，並要求SpaceX在3月8日前透露台灣島內及附近取用星盾的能力。蓋拉格去信馬斯克，頗有亮劍意味，也顯示SpaceX的衛星計畫再度使馬斯克捲入地緣政治紛爭。SpaceX運作地球低軌道的通訊衛星大隊，規模為全球最大，還會定期發射一批又一批新衛星進入軌道。

蓋拉格曾是陸戰隊一員，上周才率領兩黨國會議員代表團造訪台灣，重申自己的政治首要任務便是嚇阻中國國家主席習近平想動武控制台灣。

SpaceX則表示，星盾計畫旨在為想維護國家安全的客戶提供安全衛星通訊及其他服務。SpaceX長期與美國軍方及情治單位密切合作，以自家研發的衛星科技擴張與美國政府的關係，受雇於發射敏感且機密的政府衛星。