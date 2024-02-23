下個巴菲特？她17歲就擁特斯拉、蘋果、亞馬遜股票

這位17歲的網紅不只開特斯拉，也懂得持有特斯拉股票！現代的年輕人，不埋單上一代專家的建議，對投資理財自有一套方法，而且不怕犯錯，畢竟，他們還年輕……

在美國，最近一群年輕世代網友，和銀髮理財專家展開了一場理財大論戰！原來，儘管渴望得到具體理財建議，網路時代的年輕族群，卻偏偏對一個專家的建議不以為然。這位專家，就是拉姆齊（Dave Ramsey）。

63歲的拉姆齊，是知名的保守派基督教電台主持人，他在1992 年創辦一個廣播節目，回答聽眾的金錢問題，該節目成為田納西州納什維爾地區收聽率最高的節目，最終還在全國打響知名度，每週有高達2000萬名聽眾。

拉姆齊的廣播節目，後來還催生出「拉姆齊解決方案」（Ramsey Solutions）這家擁有上千名員工的公司，提供包括podcast、理財書籍和個人財務輔導的服務，據統計，拉姆齊的淨資產超過兩億美元（約新台幣63億元）。

63歲的拉姆齊（右），是知名的保守派基督教電台主持人，他在1992 年創辦一個廣播節目，回答聽眾的金錢問題。取自FB@Dave Ramsey

「用盡一切代價避免債務、用現金支付一切、崇尚節儉，」拉姆齊的理財建議殘酷且直接。

但許多年輕人對這個建議不埋單。他們表示不想多做一份工作來償還貸款，甚至說拉姆齊「與現實脫節」，表達反對拉姆齊的hashtag，在TikTok上就有超過6680萬次的觀看數。

《華爾街日報》報導，通貨膨脹加劇，導致食品雜貨、汽車和許多生活必需品的價格飆升，甚至連教育成本也不例外，這讓年輕族群吃不消。美國教育部的數據顯示，每位學生平均背負高達3.7萬美元（約新台幣116.5萬元）的學貸。

此外，從2019年底到2023年初，30歲以上的美國人整體債務上漲27％，比其他年齡層都還要來得高，房價上漲，薪水卻沒有跟上。

「對現代美國人來說，拉姆齊的建議很難實現」

「拉姆齊忽略了當下的社會環境因素，」26歲的桑納（Morgan Sanner），在TikTok上分享自己對拉姆齊的看法，她在俄亥俄州哥倫布市經營一家履歷諮詢公司。

桑納以自己為例，她一開始照拉姆齊的作法，先償還4.8萬美元（約新台幣151萬元）的學生貸款。但後來，她買了一輛2016年的本田汽車，顯然沒有照拉姆齊的建議。她的理由是，花更多錢買一輛更可靠的車，比用現金買一輛破車更安全。桑納的TikTok影片，也已有87.5萬次的觀看。

另一名青年，39歲的菲利普斯（Mandy Phillips），時常用TikTok和其他社群媒體，向千禧世代和Z世代宣導買房知識，她也不同意拉姆齊的建議，就是只有在獲得15年固定利率抵押貸款，且頭期款至少10％的情況下，才能獲得房屋貸款。

菲利普斯認為，很少有年輕購屋者能在每個月大量支付短期抵押貸款，「這在1980到1990年代或許行得通，但對現在的美國人來說，幾乎是不可能做到的。」

拉姆齊也在自己的網站上承認，他的觀點可能已不合時宜，「我看待世界的方式較為與眾不同。」

從13歲就開始學投資！這些年輕人是怎麼做的？

但是，別以為年輕人只會和老人叫囂，卻不懂理財。也有人年紀輕輕就成理財專家。還在網上傳遞投資知識，儼然也有和拉姆齊叫戰的能耐。

17歲的少女就開特斯拉，還持有公司的股票？你沒看錯，《華爾街日報》報導，這名叫卡斯蒂布蘭科（Sophia Castiblanco）的少女，是芝加哥郊區的高三學生，她投資特斯拉、蘋果和亞馬遜等公司的股票。她在三年前成為社群媒體內容創作者開始賺錢時，父母鼓勵她將部分收入投資後勢看漲的公司上，而不是將所有現金存入帳戶。

2023年，她與父母一起存錢，買了一輛四萬美元（約新台幣126萬元）的特斯拉Model 3，她同時也在TikTok、Instagram和YouTube上製作影片，向上萬粉絲傳授投資基礎知識。

「我一直都有想賺錢的商業心態，而且願意承擔風險，想投資，其實沒有年齡限制，」卡斯蒂布蘭科這麼說道。

一般來說，未滿18歲的青少年，不能開設自己的投資帳戶，但他們的成年父母可以開設託管帳戶，一旦孩子達到法定年齡，這些帳戶就會交給他們管理。

最近，美國金融服務公司富達針對2000多名13到17歲青少年進行調查，發現美國約有1∕4的青少年開始投資。使用富達託管帳戶進行的交易，近年也激增不少。這說明了，現在這一代青少年，有興趣理財的比例正在增加，不會只懂花錢，而不同於爸媽那一代，他們之所以這麼年輕就懂理財，正因為學習途徑來自網路。

只不過，另一名來自洛杉磯的17歲少年彭（Felix Peng）也向《華爾街日報》指出，他從 YouTube和Instagram上學到很多投資知識，但一些網紅的作法，與其說是理財建議，不如說是賭博。

彭說，當這些人試圖推銷昂貴的課程，向投資者承諾很快就會賺大錢時，這就是一個危險的訊號。

不過，彭認為，年輕族群有本錢犯錯，多去嘗試是有好處的。

無論這群美國年輕世代和中年專家這場理財論戰，最後誰贏，看來想要靠投資致富，而不只是躺平的年輕人，其實比想像多。

（本文出自2024.02.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）