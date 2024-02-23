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Nvidia就像印鈔機！黃仁勳身價飆 站到全球20首富俱樂部門口

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的身價周四激增至692億美元，在彭博億萬富豪指數的排名升至第21位。歐新社
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的身價周四激增至692億美元，在彭博億萬富豪指數的排名升至第21位。歐新社

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳有關人工智慧（AI）已觸及「臨界點」的說法，將這支股票推到令人眩暈的新高度。這波行情也讓他的淨資產暴增，站到全球前20大富豪俱樂部的門口。

黃仁勳的身價周四暴增96億美元至692億美元，超越知名億萬富豪科克（Charles Koch）和中國大陸飲用水大亨、農夫山泉董事長鍾睒睒，在彭博億萬富豪指數升至第21位。對這位Nvidia的聯合創辦人來說，這個進度很了不起，他去年初還只以135億美元的淨資產排第128位。

Nvidia的股價周四大漲16%，至空前新高，公司市值增加逾2,770億美元，創美股歷史上最大單日市值成長紀錄，令Meta Platform三周前創下的前一紀錄1,970億美元相形見絀。

Sanford C. Berstein分析師Stacy Rasgon表示，Nvidia「現在就像印鈔機。從當前水準持續成長的前景似乎仍穩固。」

AI 資產 輝達 黃仁勳

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