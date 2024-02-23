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ECB去年虧損 20年來首見

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

歐洲央行（ECB）22日宣布，去年出現近20年來首見的年度損失，並說激烈升息導致利息開支大增，未來幾年可能會繼續虧損。

歐洲央行去年損失13億歐元，而這些虧損將以未來的獲利抵銷。歐洲央行為因應史上最劇烈的通膨升勢，將利率升至歷史新高。

歐洲央行是歐元區20個會員國的中央銀行，該行的淨利息支出從2022年的9億歐元，2023年飆升至72億歐元，顯示支付給歐元區其他央行的利息驟增。歐洲央行強調，資本仍然充足，不管蒙受任何損失，都能有效運作。該行說：「利率風險成真下，歐洲央行未來幾年可能會進一步虧損，之後才會恢復持續獲利。」

問題根源是歐洲央行先前大規模印鈔購買政府公債，期盼廉價豐沛的信貸，能重振經濟成長，並將通膨推高至2%。負利率之時，歐洲央行付出的代價微乎其微，但現在因利率不斷調高，釋出的資金必須支付4%利息。另外，商業銀行在歐元區仍坐擁價值3.5兆歐元的過剩流動性，為避免引發市場動盪，可能得花十年提取這些資金。

與此同時，歐洲央行在貨幣刺激時期購入的債券，僅能賺到少量的利息收入。

央行不同於商業銀行，能在準備金減少、甚至負資產的狀況下運作，但這些赤字可能會引發信譽憂慮，削減央行上繳政府的收入。

利息 歐元區 通膨

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