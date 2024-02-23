電玩景氣減緩 30年最差

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

全球市場規模高達2,000億美元的電玩產業，恐怕正在經歷30年來最嚴峻的景氣減緩期，主因是手機遊戲大幅成長，以及最新世代的遊戲機已達極限。

電玩硬體銷售額減緩，Sony下修PS5銷售預估。Data.ai公司指出，消費者去年行動遊戲支出減少2%，為1,073億美元，並預估2024年成長率低於5%。

疫情期間電玩市場曾大幅成長，但2022年便開始下降，2023年也並未如預期般成長。去年第4季藝電與Take Two等主要發行商的業績令投資人大失所望；電玩開發商繼去年裁員1萬人後，今年來已再裁數千人。

英國Ampere市場調查公司電玩研究總監哈定─羅斯指出，電玩業無論是成長、獲利能力、維持預算以及產品太多，在在都令人擔憂；「我們已處於成長大減緩的時代」。

市場人士擔心缺乏新的遊戲機。PS及Xbox於2020年推出最新機型後，迄未出現更強的機種；而且全球手機銷售量減少，意味上線的新玩家將減少。

Sony社長十時裕樹日前表示，去年12月PS5銷售量突破5,000萬台後，「遊戲機景氣已進入後半段；預料從下年度（4月）起銷售量將逐漸減少」。

成長率 疫情 總監

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