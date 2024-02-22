美股拉尾盤翻紅小漲 Nvidia盤後勁揚近8%

美股周三（21日）在最後半小時拉尾盤，道瓊與標普500指數由黑翻紅，但那斯達克指數連續第三個交易日收低。晶片大廠輝達（Nvidia）在收盤後公布財報，亮麗業績帶動盤後股價大漲8%，可望為科技股再度注入上漲動能。

道瓊工業指數21日收盤上漲48.44點，漲幅0.13%，報38,612.24點；標普500指數漲6.29點，漲幅0.13%，收4,981.80點；那斯達克指數下跌49.91點，跌幅0.32%，報15,580.87點。

費城半導體指數跌0.24%，收4,446.36點。晶片股收復早盤失地。

收盤後，Nvidia公布，預期本季營收將高於市場預期，激勵股價大漲約8%。

Nvidia股價在收盤前的正規交易時段收盤下跌2.85%至每股674.72美元，延續前一交易日超過4%的跌勢。

繼2023年飆升近240%之後，今年以來，Nvidia股價已飆升近40%，成為標普500指數中漲幅最大的公司。分析師曾警告說，如果Nvidia財報沒有發布令人驚艷的表現，股價可能有大幅回落的危險。

Albion金融集團投資長Jason Ware表示：「關於AI的興奮和熱情推動了股價的上漲，當然，AI的寵兒就是Nvidia。市場帶著一點焦慮看待Nvidia，可能...我們需要看到AI領域的領頭羊發布一份好的財報，而這個領頭羊就是Nvidia。」

聯準會（Fed）1月30-31日的會議紀錄顯示，在會議上，大部分決策者對過早降息的風險表示擔憂，有關借貸成本應在當前水準維持多久存在廣泛不確定性。

會議紀錄公布後，美國短期利率期貨交易員繼續押注聯準會將不會在6月之前降息。

儘管漲幅不大，但標普指數11個主要類股幾乎全部上漲，只有權重較大的科技股指數跌了0.76%。能源股以1.86%的漲幅領漲。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金表示，1月通膨數據顯示，消費者和躉售物價上漲速度均快於預期，這令聯準會未來的利率決定複雜化。

網路安全公司Palo Alto Networks股價大跌28.44%，因為預測第3季營收低於分析師預期。Fortinet、Zscaler和Crowdstrike等其他網絡安全公司的股價也下跌。

亞馬遜股價上漲近1%，該公司將於下周加入道瓊工業指數。