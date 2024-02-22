瑞銀：Fed 6月啟動降息

經濟日報／ 編譯易起宇林聰毅／綜合外電

瑞銀預測，美國聯準會（Fed）將於6月開始降息，比先前預測的5月更晚，理由是美國經濟依然展現韌性，而路透的最新調查也傳達出類似的訊息，略多於半數的經濟學家認為，將在6月啟動降息，但他們也說，首次降息時間比預期更晚的可能性較高。

瑞銀財管部門的經濟學家在20日發布的報告中表示，鑒於薪資和通膨都超出預期，「我們預計聯準會將再等久一點才開始降息」。至於降息幅度預測也從4碼縮減至3碼。

據路透本月14至20日的調查，在104位經濟學家中，有86位認為Fed將在下一季宣布首次降息，與上個月調查結果類似，其中53位預期，6月會是最可能的時機、33位預測5月。其餘專家則預測要到下半年某個時機點才會降息，但沒有一位預測會在3月降息，上次調查則有16位。

同時，約有85%的經濟學家（47位中的40位）認為，其預測的更大風險是首次降息時機會晚於預測，而不是早於預測；1月這麼認為的經濟學家只有約一半。

至於降息幅度方面，超過60%的經濟學家（104位中的64位）認為，今年降息幅度將為4碼或是更少，其中預測不到4碼的有43位，與利率期貨市場和Fed點陣圖預測的3碼大致符合。

自去年9月來，路透的調查一直顯示Fed預測會在今年年中首次降息，但是市場預期的時機已從3月改至5月，如今又變成6月才是最可能的時機。

過去一個月，包括主席鮑爾在內的多名Fed官員，都表示央行需要先對通膨趨勢有更強烈信心，才會開始降息。目前Fed所青睞的通膨指標仍高於其2%目標。

許多分析師都逐漸認為，Fed是不想再重蹈2021年的覆轍，即當時Fed和其他許多央行都誤判，高通膨只會是「暫時性的」。

國民西敏寺資本市場銀行首席美國經濟學家康敏斯，已將其對Fed首次降息的預測從5月改到6月，並調降了對今年可能降息幅度的預測，部分原因是「目前經濟成長超乎預期地維持強勁」。

押注降息一直是2024年的一大投資題材，但隨著美國公布一系列火熱經濟數據，Fed持續保持警惕，一些市場人士不免開始懷疑：如果聯準會今年不降息會怎樣？美國銀行（BofA）的分析師日前在報告中預測，股票將保持強勁，但債券會遭殃；而利率持續居高不下也為銀行股帶來潛在的下行風險。

不動產則是會受打擊的另一個產業；最新數據顯示，截至16日的一周，美國30年期房貸利率升到7.06%，是去年12月初以來首度突破7%大關，房貸申請也減少逾10%。

Fed 降息

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