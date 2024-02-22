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數位平台 使用印尼媒體新聞須付費
印尼總統佐科威宣布，他已簽署法案，要求臉書母公司Meta和Google母公司Alphabet等數位平台，需要付費才能使用印尼媒體提供的內容，以確保媒體業和科技巨擘之間有公平的競爭環境。
新法將促使數位平台，透過與印尼本地的新聞業者敲定授權、分潤、數據共享等協定，來「支持高品質新聞」，但未具體說明收入應如何分配。法案於廿日公布，將在六個月後生效。
佐科威指出，法規精神是確保媒體和數位平台能公平合作，替雙方提供更明確的合作架構。印尼通訊暨資訊部長布迪則表示，新法是政府確保媒體公司「不被數位平台侵蝕」的一環。
澳洲和加拿大先前已要求數位平台須付費使用新聞。Meta和Alphabet過去的反應是，限制澳洲和加拿大用戶在臉書、Instagram、Google搜尋引擎上，能看到的新聞。
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