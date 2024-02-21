美信用卡龍頭 換人做

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國銀行業者Capital One同意收購同業Discover Financial。路透
美國銀行業者Capital One同意收購同業Discover Financial。路透

美國第一資本金融公司（Capital One Financial）已同意，以換股方式收購信用卡銀行同業Discover Financial，交易價值達350億美元。依照放貸金額計算，這樁全股票交易將創造全美最大信用卡公司。

總部位於維吉尼亞的Capital One在19日發表的聲明中說，將以1.0192自家股票收購每一股Discover的股票，比後者在2月16日的收盤溢價26.6%。預期在今年底或明年初完成交易。

這筆交易將把兩個歷史悠久的消費金融品牌結合起來，重塑美國信用卡市場版圖，也是美國金融業自2008年金融危機以來最大交易案。根據彭博行業彙編的數據，如果依照放貸規模計算，本交易將創造全美最大信用卡公司，一舉超越長期競爭同業摩根大通和花旗。

Capital One在去年3月矽谷銀行倒閉後，同樣也面臨壓力，所幸股價此後逐漸回升，部分原因是「股神」巴菲特的波克夏公司出手買了該銀行約10億美元股票。Capital One將持有合併後約60%股權，Discover的股東則持有約40%。合併後將產生27億美元的稅前綜效。

Capital One是全美市值第九大銀行，市值520億美元；Discover市值為280億美元，該公司也提供支付網絡，能與Visa、Mastercard競爭。

美國銀行業整併長期來備受期待，然而幾家大型業者一直難以如合併時所寄望般順利整合並取得綜效。Capital One收購Discover的案子也可能受到美國反托辣斯當局仔細審查，原因是兩家公司的信用卡業務龐大。

目前美國信用卡放貸銀行的拖欠率非常低，原因是在疫情期間政府提供刺激方案。

信用 矽谷銀行 美國

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