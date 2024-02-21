23億美元買Vizio 拍板

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）收購智慧電視製造商Vizio拍板定案。沃爾瑪20日同意以23億美元買下Vizio，以強化高利潤的廣告業務。Vizio在20日美股早盤股價一度暴衝15%。

CNBC報導，沃爾瑪在第4季財報發布會上公布，將以每股11.50美元的現金併購Vizio，按完全稀釋股數計算，這筆交易的總額約23億美元。收購消息早在上周便已傳出，Vizio股價隨之聞訊上衝，上周五（16日）收在9.53美元。

沃爾瑪和旗下的山姆超市（Sam's Club），一直是Vizio裝置的主要賣家。沃爾瑪收購Vizio之後，將可透過Vizio的SmartCast作業系統，提升廣告業務。這個系統讓用戶能在電視上串流播放有廣告的免費影片。沃爾瑪表示，SmartCast約有1,800萬名活躍用戶。

沃爾瑪為追求更高利潤，正努力擴大旗下媒體業務Walmart Connect。此一部門的毛利高於出售雜貨或服飾，去年第4季該部門的廣告銷售攀升22%。

鴻海集團與群創持有Vizio股份，惟之後鴻海集團不再以面板事業為優先，並退出群創董事會。瑞軒也是Vizio大股東暨代工夥伴，瑞軒目前持有Vizio股票約440萬股。

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