必和必拓淨利銳減86%

由於全球鎳市供應過剩而被迫減記關鍵資產的價值，澳洲礦業巨擘必和必拓（BHP）上半年度淨利年比銳減86%，並警告鎳市苦痛將持續，供過於求可能維持到2030年。但該公司預期中國大陸的大宗商品需求依然穩健，更看好印度需求前景。

必和必拓在去年12月底止的上半年度基本獲利年減0.4%至65.7億美元，略低於預期，淨利大幅下滑86%至9.27億美元，遠不如預期，並且調降期中股利至每股0.72美元，也低於市場預估。

必和必拓上周宣布，會減記澳洲鎳礦資產25億美元的價值，執行長亨利在發布財報後接受彭博電視訪問時表示，鎳需求依然健全，但「鎳市將有多年供過於求」，可能持續到2030年。

鎳礦是全球能源轉型的關鍵金屬之一，但在印尼迅速增產後，供應暴增，導致基準鎳價挫跌。為了支持國內鎳礦產業，澳洲政府上周把鎳礦家數關鍵礦物清單，允許鎳礦商和下游關係人能夠取得關鍵金屬機制的60億澳幣（39億美元）奧援。

必和必拓上半年度營收因鐵礦砂與銅價上漲而年增6%，預估全年營收將成長10%。