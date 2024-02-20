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新加坡航展波音客機缺席 空巴與中國商飛賺到

中央社／ 新加坡20日綜合外電報導
航空界年度盛會之一的新加坡航展今登場。新華社
航空界年度盛會之一的新加坡航展今登場。新華社

航空界年度盛會之一的新加坡航展今登場。由於美國波音（Boeing）本屆罕見未攜民航客機參展，鎂光燈將集中於空中巴士（Airbus）及中國商用飛機公司（COMAC）。

美國財經新聞網CNBC報導，2024新加坡航展於20至25 日舉行。今年1月初阿拉斯加航空一架波音737MAX 9型客機發生起飛不久機身一片內嵌式艙門整片剝落的意外，波音稱1月的訂單與交付量下滑。

空巴與中國商飛都在本屆航展安排客機飛行表演，中國商飛的C919更是首度於國外航展動態展示，波音則沒帶任何一架客機參展，改由軍機壓陣。除由美國空軍B-52轟炸機表演動態飛行，也展出多款戰機。民航機方面則展出777X廣體客機的座艙段。

投資研究公司Northcoast Research分析師歐林（ChrisOlin）告訴CNBC：「我們接觸到的業內人士認為，波音的問題－尤其737 MAX的問題，為中國商飛提供一個難得先機。」

按歐林的說法，C919客機可能最終會分食掉波音737 MAX少許市場份額，「但因年產量預估僅75到100架，C919帶來的影響可能幾年內就會減弱」。

X 波音 美國

延伸閱讀

影／暌違14年重啟貨機服務 日航客改貨767全貨機抵台

中C919國產客機首次飛出國門 將現身新加坡航空展

路透：中國想挑戰波音和空巴壟斷地位

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