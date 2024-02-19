通膨還是太強 摩根士丹利放棄建議做多美國5年期公債

美國消費者和生產者物價表現強勁，導致美債大幅下跌，摩根士丹利因此放棄做多美國5年期公債的建議 ，改採中性的立場。

上周五發布生產者物價指數（PPI）後，摩根士丹利由 Matthew Hornbach 領銜的分析師將1月核心個人消費支出（PCE）物價月比漲幅的預估值上修至0.43%，高於目前市場平均預估的0.3%。

摩根士丹利指出，由於消費者儲蓄下降，服務類通膨可能降溫，但從殖利率呈現季節性走高的傾向來看，3月8日非農就業報告發布前對美債保持策略中性是合理的。

摩根士丹利指出，Fed決策者如何回應這些令人糊塗的數據，將是決定美債走向的關鍵要素。摩根士丹利策略師主張，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）應該對這些數據抱持懷疑態度。

「我們建議投資人對美債轉為中性，在數據出現不理性時保持餘裕。」「已知的風險總強過未知的數據。」