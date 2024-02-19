快訊

近一年最大黑馬！這檔僅花五年多 打敗59檔海外股票型ETF

吃番茄和花椰菜治痛風？專家：有助益的蔬果不止2種 這種飲食法才是正解

你敢搭嗎？這家航空推出神祕目的地航班 逾千人搶登記

通膨還是太強 摩根士丹利放棄建議做多美國5年期公債

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美5年期公債殖利率近半年走勢。債券價格和殖利率走勢相反 /擷自彭博
美5年期公債殖利率近半年走勢。債券價格和殖利率走勢相反 /擷自彭博

美國消費者和生產者物價表現強勁，導致美債大幅下跌，摩根士丹利因此放棄做多美國5年期公債的建議 ，改採中性的立場。

上周五發布生產者物價指數（PPI）後，摩根士丹利由 Matthew Hornbach 領銜的分析師將1月核心個人消費支出（PCE）物價月比漲幅的預估值上修至0.43%，高於目前市場平均預估的0.3%。

摩根士丹利指出，由於消費者儲蓄下降，服務類通膨可能降溫，但從殖利率呈現季節性走高的傾向來看，3月8日非農就業報告發布前對美債保持策略中性是合理的。

摩根士丹利指出，Fed決策者如何回應這些令人糊塗的數據，將是決定美債走向的關鍵要素。摩根士丹利策略師主張，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）應該對這些數據抱持懷疑態度。

「我們建議投資人對美債轉為中性，在數據出現不理性時保持餘裕。」「已知的風險總強過未知的數據。」

摩根 消費者 美國

延伸閱讀

專家指路 富蘭克林坦伯頓基金集團網羅2024年股債契機

美10年債殖利率再攀4.3% 進場金融債 ETF

全球市場觀測站／日股強勢 後勁十足

美CPI和PPI升幅超預期 通膨怪獸果真反撲？克魯曼分析原因出在這

相關新聞

貝萊德等多家基金看好日股將是日銀超寬鬆退場大贏家

全世界最大資產管理公司貝萊德公司（BlackRock）日本主動投資部門負責人Yue Bamba預測，日本股市很可能成為日...

任天堂股價重摔8% 受Switch 2傳延後至明年消息拖累

任天堂股價今天盤中重挫超過8%，先前有報導傳出，任天堂延後遊戲主機Switch第二代機款的發表時間，要等到明年年初才會上...

本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（16日）遭遇路障，上個月生產者物價（PPI）增幅高於預期，預告聯準會（Fed）對抗通膨不會罷手，且不急於...

遊東京迪士尼注意！當地擬明年起對外地遊客徵「住宿稅」

日本NHK報導，東京迪士尼和多間酒店所在的千葉縣浦安市表示，決定在明年財年對外地遊客徵收「住宿稅」，作為應對當地觀光業復...

輝達上季獲利 估大增七倍

輝達（NVIDIA）本周將公布上季財報，在人工智慧（AI）晶片需求暢旺帶動下，獲利預估年比將暴增七倍多，營收也將成長兩倍...

日拚觀光 入境只要1分鐘

隨著邊境解封後，赴日旅客人數節節高升，日本政府將東京羽田機場和大阪關西國際機場裝設可一併處理入境和海關資訊的電子化通關系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。