輝達揭露持股組合 聚焦

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

在機構投資人都須申報每季持股變動的13F文件中，全球人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）的資產組合格外引人注目。輝達揭露上季持有安謀（Arm）、音訊識別AI軟體業者SoundHound AI及生技業者Recursion製藥等公司的股票，讓外界得以一窺其投資策略。

輝達14日呈交給美國證管會（SEC）的13F申報文件顯示，截至去年12月底持有的安謀股票部位價值為1.47億美元，為美元金額最高的持股部位。輝達2020年曾想以400億美元併購安謀，但遭監管部門阻撓，導致交易破局，後來安謀在2023年上市，2016年以320億美元買下安謀的軟銀集團，目前仍持有多數股權。

值得留意的是，輝達揭露投資的「加持」效果，簡直不下有「股神」稱號的波克夏執行長巴菲特。文件顯示，輝達截至去年12月底持有170萬股的SoundHound AI股票，價值約370萬美元，激勵SoundHound AI股價15日在美股早盤狂飆89%。

輝達也投資醫療影像開發商Nano X影像公司，持有約40萬美元部位，同樣刺激Nano X股價早盤大漲57%；輝達擁有Recursion製藥約7,600萬美元的股票，激勵Recursion股價挺升27%；輝達揭露擁有約300萬美元的自駕業者TuSimple控股公司股票，但TuSimple上周已下市。

AI 股票 輝達

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