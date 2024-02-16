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英GDP萎縮 陷入衰退

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

英國上季經濟陷入衰退，歐盟也調降今年歐盟與歐元區的經濟成長預測，表現都不如美國，顯示先進經濟體中，美國仍是一枝獨秀。

英國國家統計局15日公布，去年第4季國內生產毛額（GDP）季比萎縮0.3%，降幅大於經濟學家的預測，連同去年第3季GDP也萎縮0.1%，符合經濟陷入衰退的定義，也是繼日本之後，第二個陷入衰退的七大工業國集團（G7）成員。

英格蘭和威爾士特許會計師協會（ICAEW）經濟主管蒂如（Suren Thiru）表示，英國經濟衰退主要受罷工行動等暫時因素影響，而非廣泛的經濟困境，有望快速脫離低潮。當前的經濟不景氣可望使市場更加預期英國央行將會降息。英國通膨已大幅降溫，預料最快將於4月降至2%的目標，為央行創造降息刺激經濟成長的條件。

英國去年全年GDP萎縮1.4%，表現遠不如美國同期逾3%的成長率。有20個成員國的歐元區，上季則驚險躲過衰退。

不過，歐盟執委會15日下調歐盟和歐元區去年的經濟成長率至零，顯示經濟零成長；歐盟今年的經濟成長率預測遭調降至0.9%，低於去年秋季預估的1.3%，歐元區今年經濟成長率預估也調降0.4個百分點至0.8%。其中，德國將成為歐元區今、明年經濟成長的最大包袱，今年GDP預估僅將成長0.3%。

歐元區 經濟衰退 英國

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