美零售銷售減幅 一年最大

美國元月零售銷售大幅減少0.8%，是近一年來最大單月降幅，且遠不如市場預估，預示本季經濟成長可能大幅減弱，也使聯準會（Fed）5月開始降息的機率升高。美國公債殖利率15日盤中進一步下降。

美國商務部公布，1月零售銷售比去年12月劇減0.8%，減幅大於市場預估的0.2%，且去年12月增幅也遭下修。

扣除汽車後，1月零售銷售額月比下滑0.6%，也低於經濟預估的成長0.2%；扣除汽車及汽油後的雙核心零售銷售額也減少0.5%，同樣低於預估。

扣除建材、汽車零作及加油站銷售額之後的控制組零售銷售額，也滑落0.4%，低於預估的增加0.2%；控制組銷售額是計算國內生產毛額（GDP）消費支出的重要依據。

經濟學者指出，1月零售銷售通常都比較疲軟，主要是受季節性因素影響，但1月減幅如此之大，可能已非季節性因素所能解釋，令人擔憂美國民眾的消費力道於去年底衝高之後，續航力可能趨於枯竭，不利今年經濟成長，但反過來看，消費降溫有利於通膨進一步下降，Fed於5月降息的可能性因而升高。

Fed金監副主席巴爾14日表示，支持主席鮑爾在降息議題的謹慎立場，需要更多證據顯示通膨率正朝2%的目標值滑落。芝加哥聯準銀行總裁古斯比同日也說，降息應與達成通膨目標的信心連結。

古斯比說，房租是讓通膨達標的「重要拼圖」，卻是最反常的類別，他十分重視這項數據。

他表示，約一年內升息5個百分點，幾乎沒有前例可循，Fed迅速緊縮政策後，他認為現在經濟受到的「約束程度很高」。

Fed雙重使命是實現物價穩定、充分就業。古爾比說：「你不想維持這種歷史性限制程度太久，如果維持的話，你可能就要思考雙重使命中的就業層面了。到目前為止，我們只思考雙重使命中的通膨層面，因為就業層面狀態良好。」

另外，最新一周（2月10日止）首度申領失業給付人數為21.2萬人，低於預估，連續申領給付人數（2月3日止）為189.5萬人，略多於預估的188萬人。

元月進口物價比去年12月上升0.6%，遠高於預估的0%；比去年同期下降1.3%，符合預估。進口物價翻升，可能加重未來的通膨壓力。