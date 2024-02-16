車用晶片大廠瑞薩電子（Renesas Electronics）已同意以91億澳幣（近60億美元）收購軟體設計工具供應商Altium，為迄今日商對澳洲上市公司的最大手筆併購交易，期望創造一站式平台，允許製造商能從系統等級開始更佳設計電子產品。

瑞薩15日表示，將透過銀行貸款和現金，以每股68.50澳幣的價碼收購Altium，比Altium的14日收盤價51.26澳幣溢價33.6%。瑞薩表示，該交易已獲得雙方公司董事會批准，但還需獲得Altium股東、澳洲法院和監管機構的核准，預計將在今年下半年完成。

在澳洲雪梨上市、總部設在美國聖地牙哥的Altium，股價15日大漲28.7%到66澳元，直逼收購價；瑞薩股價則下跌2.5%。

這樁交易也是瑞薩2017年來的第四筆大型交易。瑞薩是車用和功率半導體的主要供應商，與豐田、日產和本田汽車關係密切，但一直在大力發展利潤更豐厚的嵌入式處理器，先前已收購美國同業Integrated Device Technology（IDT）和英國戴樂格半導體（Dialog），將客群從汽車業擴大到資料中心和消費性設備。

提供印刷電路板設計工具的Altium，是澳洲歷史最悠久的科技公司之一，軟體被Bang & Olufsen和Leica Geosystems等公司用來設計印刷電路板。

瑞薩說，收購Altium是擴大產品陣容努力的一環，希望能創造一站式平台，讓製造商能從系統等級開始更佳設計電子產品。

瑞薩社長柴田英利表示，電子產品日益複雜，顧客把晶片整合到產品時需要支援，「透過和Altium組成團隊，我們將能使電子業者更容易、更低成本、更可以接觸到廣大的市場參與者」。他強調，Altium將會繼續維持獨立營運。

Altium執行長米爾加澤密說：「我們強烈相信，電子業是為了建造一個智慧且永續世界的唯一最重要產業。瑞薩富有遠見的領導層，以及要讓電子業更能夠接觸到所有人的承諾，讓本公司深感共鳴。」Altium曾在2021年拒絕加拿大商Autodesk近40億美元的收購邀約，理由是出價太低。

彭博資訊分析師表示，瑞薩收購Altium，可能是要蛻變為半導體開發和設計平台業者。

瑞薩可透過這個新的平台了解次系統顧客和終端用戶的真實需求，同時擴大客群，若交易成功，瑞薩更有機會達成2030年營收逾200億美元的目標。