科技業裁員不斷 思科將大砍4,000多人 財測不佳盤後大跌

全球最大電腦網路設備商思科（Cisco Systems）周三宣布，將裁員5%人力，大約4,250個職位。思科股價在周三盤後交易一度大跌9%。

思科這項裁員計畫，是科技公司今年縮編的最新例子。科技業因市場兩年前開始走下坡，持續節約成本。自去年3月以來，今年1月是科技業最忙著裁員的一個月，Google母公司字母（Alphabet）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、SAP等公司都說要削減職位。

根據Layoffs.fyi網站的資料，今年到目前，已有144家科技公司累計裁員近3.5萬人。

思科周三除了表示要裁員，也公布財報。在截至今年1月止的公司會計年度第2季，思科營收與獲利均優於市場預期，不過對於本季和全年財測，卻不如市場預期。

思科上季調整後每股盈餘0.87美元，分析師預期0.84美元；營收127.9億美元，分析師預期127.1億美元。

對於本季財測，思科表示，預估調整後每股盈餘0.84～0.86美元，營收121～123億美元，這低於LSEG訪調分析師預期的每股盈餘0.92美元與營收130.9億美元。全年財測預估為每股盈餘3.68～3.74美元，營收515～525億美元；分析師預期每股盈餘3.86美元，營收542.6億美元。

上季思科還沒完成280億美元收購資安軟體公司Splunk的交易，執行長羅賓斯（Chuck Robbins）在財報法說會上說，Splunk收購案現在預定今年3月或4、5月時完成。前述財測未納入收購Splunk的影響。

思科說，公司受到訂單「暫停」的打擊，因為客戶忙著安裝已經買進的設備。思科財測不如預期，增添投資人對企業抑制科技支出的擔憂。

羅賓斯說：「就宏觀經濟環境而言，我們看到交易受到更大程度的謹慎行事與審查，帶來高度不確定性。」「我們從客戶那邊聽來的訊息，令我們的財測與期望必須更為嚴謹。」他指出，電訊業與有線電視供應商客戶的需求持續低迷。