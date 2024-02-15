大賣空貝瑞想抄底陸股 加碼買進慘跌的阿里巴巴與京東

儘管中國大陸股市動盪劇烈，但電影「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）近幾個月來加碼押注大陸科技巨擘阿里巴巴集團與電商公司京東集團。

貝瑞的避險基金Scion Asset Management提出的13F報告顯示，該基金在上季加碼阿里巴巴股票50%，使得阿里巴巴成為這家避險基金的最大持股部位。雖然這項持股價值僅581萬美元，但已超過第二大持股部位京東集團的579萬美元。貝瑞上季加買京東7.5萬股。貝瑞是在2008年成功預測到美國房市崩盤、大賺一筆而聲名大噪。

迄今，這些押注尚未成功。阿里巴巴股價今年來跌了5%，而京東則暴跌約20%，因為在大陸房地產危機持續、經濟成長減緩之際，全球基金經理人減碼陸股。

這不是貝瑞第一次押注這些公司。在2022年底，即中國大陸正逐漸走出新冠疫情之際，貝瑞買進在美股掛牌的阿里巴巴和京東股票，在隔年第2季出脫持股，幾個月後又重新買進。

截至13日，中國大陸和香港股市已從2021年的高峰蒸發約6.5兆美元的市值，凸顯出北京當局面臨挽回投資人信心的挑戰。

外資今年來持續賣出大陸境外股票，根據彭博資訊彙編的數據，全球基金透過與香港連結的交易，在1月淨賣出人民幣145億（20億美元）股票，延續創紀錄的連六個月拋售。

在上季，貝瑞並非唯一買進阿里巴巴股票的基金操盤手，加拿大退休金計畫投資局也新增持股；相較下，老虎全球管理（Tiger Global Management）賣出148萬股阿里巴巴股票。價值1.28億美元。

貝瑞的公司上季也認賠出清所有陷入空頭的部位，轉而買進包括醫療照護、金融和科技股。