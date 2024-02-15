保時捷、賓利、奧迪共數千輛被扣在美港口 因含被禁陸製零件

英國金融時報報導，大約1,000輛保持捷、數百輛賓利，以及數千輛奧迪車被扣在美國港口，因為母公司福斯的一位供應商被控採購違反美國強迫勞動法的中國大陸製子組件，用於這些車子。

根據知情人士，在被提醒注意之前，福斯並不知道該子組件的原產地，因為那是由供應鏈裡的間接供應商負責採購。福斯得知此事後立即通知美國主管機關，並將交車日期延後到3月底，以便換掉來自「中國大陸西部」的零件。福斯已訂購新的電子模組並於上周展開替換作業，這並不需要拆解車子，但有些較複雜的模組可能要數小時才能完成替換工作。

根據2021年通過的防止維吾爾人強迫勞動法（Uyghur Forced Labor Prevention Act），美國禁止進口所有來自新疆的產品，除非企業能提供明確與令人信服的證據，證明供應鏈裡無強迫勞動。

福斯周三表示，將與中國合資夥伴上汽公司討論新疆地區的「未來業務方向」，此前德國媒體報導有關強迫勞動的新指控。而根據本月發表的一份人權觀察報告，汽車製造商可能買到該地區強迫勞動的受害者所生產的鋁。