日圓貶破150 下探152

美國1月通膨意外升溫，促使市場預期聯準會（Fed）將延後首度降息，帶動美元強升，日圓兌美元13日盤中貶破150兌1美元大關，為去年11月來首見，促使日本官員14日口頭干預匯市。

匯市策略師表示，接下來的關鍵觀察價位是152日圓。

彭博資訊報價顯示，日圓兌美元13日盤中重貶近1%，報150.80日圓兌1美元，寫三個月低。

日本財務省主管外匯的官員神田真人14日表示，「近期貨幣走勢變化迅速，日圓匯率在約一個月間貶近10日圓，此種急貶走勢不利經濟」，必要時將針對外匯採取適當行動。

不過，他被問到適當行動是否包括干預匯市阻貶時，只回答當局會採取最恰當行動。

日圓兌美元14日盤中升值0.15%至150.57日圓。

接下來市場關注的下個價位為152日圓。美銀證券日本貨幣暨利率策略主管山田修介（音譯）說，「日圓走向152是一大焦點」，他認為日本現階段不太可能干預匯市。

Resona控股公司資深策略師井口敬一說，除非實際干預，不然日圓貶勢不太可能止步，貶破152大關有其可能。

日本當局曾在日圓2022年9月貶至145.90日圓、及2022年10月日圓貶至151.95日圓時出手護匯，共砸下約9兆日圓。

策略師認為，這次官員會高度警戒，但可能不會干預市場。

美國物價壓力持續，外界益發揣測Fed須讓利率維持在20年高點更長一段時間，提高持有美元的相對吸引力。

與此同時，日本銀行（央行）副行長內田真一上周表示，就算日銀終結負利率政策，金融情勢仍將維持寬鬆。