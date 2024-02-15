美頁岩油業整併 油價看漲

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國二疊紀頁岩石油產區正在經歷一場空前的整併潮，大型石油公司購併眾多小型業者，生產格局丕變，產量料將減少，油價上漲只是時間問題。

英國金融時報（FT）報導，二疊紀頁岩油產區在過去四個月來購併頻傳，包括埃克森美孚以600億美元買下先鋒天然資源，西方石油以120億買下CrownRock，Diamondback能源以260億美元買下Endeavor，另外雪佛龍正與Hess洽談總額530億美元、位於北達科他州頁岩油產區的購併案。

目前十家石油公司掌控的日產量超過640萬桶，其中六家的日產量都超過70萬桶，相當於一些石油輸出國組織（OPEC）成員國的產量。二疊紀盆地東半部只剩下埃克森美孚與Diamondback兩家石油公司。

這些購併行動也象徵美國頁岩油產業從聚焦於增加產量，轉為節制生產的新時代到來。Jefferies集團主管吉賓斯指出，經過新一波整併潮後，美國的油井數將不會再增加，「這意味著油價將會上漲，只是時間早晚問題」。

這也表示美國頁岩油業將不再扮演平衡國際油市供需的角色，不會因為油價上漲而快速增產。

分析師也說，美國業者未來較不可能隨時因應油價變化而增減產量，將強化OPEC對油價的影響力。Wood Mackenzie顧問公司認為，整併後，業者的收支兩平成本將下降約5美元，為每桶30~35美元。

日產 油價 美國

延伸閱讀

春節假期油價「只跌不漲」 明日起汽油價格不調整、柴油調降0.4元

中油：明起汽油價格不調整、柴油調降0.4元

全球庫存看增 油價Q2有壓

春節油價「只跌不漲」！ 明日起國內汽油價格不調整、柴油調降0.1元

相關新聞

SONY示警 看淡PS5銷量

日本Sony集團上季獲利超出市場預期、營收創新高，旗艦遊戲機PlayStation 5在年底購物旺季售出820萬台。然而...

殼牌：LNG需求看增五成

英國石油與天然氣巨人殼牌集團（Shell）14日發布展望報告預測，到2040年時，全球液化天然氣（LNG）需求估計將增加...

輝達市值 躍美股第三高

AI晶片一哥輝達（NVIDIA）13日收盤市值首度超越電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）的1.75兆美元，成為美國市值第...

日圓貶破150 下探152

美國1月通膨意外升溫，促使市場預期聯準會（Fed）將延後首度降息，帶動美元強升，日圓兌美元13日盤中貶破150兌1美元大...

蘋果最資深設計師將退休

在蘋果任職最久的資深工業設計師安德烈（Bart Andre）即將離職，代表這個曾由蘋果前設計總監艾夫（Jony Ive）...

市場預期 Fed 7月才會降息

美國1月通膨意外升溫，連帶淡化聯準會（Fed）降息的預期，投資人預估Fed 3月降息機率不到一成、5月啟動降息機率掉到3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。