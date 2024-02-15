美頁岩油業整併 油價看漲

美國二疊紀頁岩石油產區正在經歷一場空前的整併潮，大型石油公司購併眾多小型業者，生產格局丕變，產量料將減少，油價上漲只是時間問題。

英國金融時報（FT）報導，二疊紀頁岩油產區在過去四個月來購併頻傳，包括埃克森美孚以600億美元買下先鋒天然資源，西方石油以120億買下CrownRock，Diamondback能源以260億美元買下Endeavor，另外雪佛龍正與Hess洽談總額530億美元、位於北達科他州頁岩油產區的購併案。

目前十家石油公司掌控的日產量超過640萬桶，其中六家的日產量都超過70萬桶，相當於一些石油輸出國組織（OPEC）成員國的產量。二疊紀盆地東半部只剩下埃克森美孚與Diamondback兩家石油公司。

這些購併行動也象徵美國頁岩油產業從聚焦於增加產量，轉為節制生產的新時代到來。Jefferies集團主管吉賓斯指出，經過新一波整併潮後，美國的油井數將不會再增加，「這意味著油價將會上漲，只是時間早晚問題」。

這也表示美國頁岩油業將不再扮演平衡國際油市供需的角色，不會因為油價上漲而快速增產。

分析師也說，美國業者未來較不可能隨時因應油價變化而增減產量，將強化OPEC對油價的影響力。Wood Mackenzie顧問公司認為，整併後，業者的收支兩平成本將下降約5美元，為每桶30~35美元。