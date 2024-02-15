超車亞馬遜 輝達市值全美第4大

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）十三日寫下里程碑，收盤市值一點七八兆美元超越電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）的一點七五兆美元，成為排名第四大的美國公司。輝達接下來將挑戰超越市值第三的Google母公司字母（Alphabet），字母市值為一點八一兆美元。

輝達預定廿一日公布財報，華爾街預計業績會再次大爆發。FactSet訪調分析師的多數預期是，輝達上季營收將從去年同期的六十五億美元暴增至二○二億美元；瑞銀（ＵＢＳ）分析師Timothy Arcuri認為不只於此，他表示輝達上季營收可能高達二三○億美元，並預測本季營收可達二五○億至二六○億美元。

Arcuri表示，在ＡＩ硬體需求旺盛的情況下，輝達的供應吃緊，但交貨時間一直縮短，今年下半年出貨仍有空間。

瑞穗也將輝達目標價從六二五美元上調至八二五美元，加上瑞銀，以及先前的摩根士丹利、美國銀行和高盛集團，本月至少有五家投銀在輝達公布財報前調高其目標價。