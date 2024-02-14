快訊

PLG／情人節分手！林冠綸交出攻城獅總教練兵符

影／恆春沙灘車驚傳遊客翻車殞命 6好友墾丁年假變了調

蘋果美學沒了？Apple任職最久設計師將退休 舊團隊幾乎走光了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金價跌破2千美元 因美通膨數據打壓降息預期

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際金價13日跌破每英兩2,000美元。路透
國際金價13日跌破每英兩2,000美元。路透

國際黃金價格周二（13日）跌破每英兩2,000美元的關卡，是兩個月來首見，今上午亞洲盤繼續在2,000美元以下波動。由於美國通膨數據高於預期，壓制了市場對美國聯準會（Fed）會在今年上半年就降息的預期，這抑制了黃金這種不孳息資產的買盤。

現貨黃金價格周二收盤下挫1.33%至每英兩1,993.15，盤中最低還逼近1,990元，創兩個月來新低。

周二公布的美國1月整體消費者物價指數（CPI）較去年同期上升3.1%，高於預估的2.9%。剔除能源及食品後的核心CPI年增3.9%，也高於預估的3.7%。紐約獨立金屬分析師Tai Wong說：「這是市場不樂見的報告。」

數據一出，美國公債殖利率彈升，交易商減少押注7月以前Fed就會降息。利率仍維持在較高水準，對不孳息的黃金不利。另外，美元指數周二跳漲0.76%，創三個月新高，也令黃金對其他貨幣持有人而言，更加昂貴。

渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper在最新的研究報告中指出，黃金有可能面臨進一步走低的風險，主要是農曆新年假期後，亞洲市場季節性的需求放緩，流動性下降。

投資人現在將關注焦點移至周四的美國零售銷售數據，以及周五的生產者物價指數（PPI）。本周，市場也還將聽到一系列Fed官員的評論。

彭博資訊說，黃金其實並非一直都如一般人認為，是對抗通膨的良好避險標的。有一份研究金價歷史的報告分析100多年的資料，發現目前金價經通膨調整後，仍在2011與2012年，以及1979與1980年兩個高峰之下。

美國 通膨 金價

延伸閱讀

美通膨降溫最後一哩路 法人：精選收益複合債策略彈性靈活

全球債市把三個月漲幅吐光光 跌逾3% 都怪這因素

通膨數據利空 美股道瓊大跌524點近一年最慘

美債殖利率大漲 聯準會7月前降息押注減低 5月降息機率剩32%

相關新聞

金價跌破2千美元 因美通膨數據打壓降息預期

國際黃金價格周二（13日）跌破每英兩2,000美元的關卡，是兩個月來首見，今上午亞洲盤繼續在2,000美元以下波動。由於...

英國美體小舖進入破產管理 2千員工面臨失業風險

美體小舖（The Body Shop）的英國業務已經進入破產管理程序（collapsed into administra...

可口可樂2023 Q4、全年營收超預期 陸、印拉升亞太銷量2%

農曆新年一開年，可口可樂公司就傳出好消息。2月13日，可口可樂公司發布2023年第四季及全年財報，顯示其2023年全年、...

蘋果任職最久設計師將退休 創造Apple美學的舊團隊幾乎走光了

在蘋果公司（Apple）任職時間最長的資深工業設計師安德烈（Bart Andre）即將退休，離開蘋果。彭博資訊說，這代表...

全球債市把三個月漲幅吐光光 跌逾3% 都怪這因素

隨著美國上月通膨數據高於預期，現在全球債市已經完全抹除自去年12月來啟動的漲勢。

不競選連任的美眾院對華鷹派蓋拉格 傳下周21日率團訪台

英國金融時報援引知情人士報導，美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）下周將與多位議員一起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。