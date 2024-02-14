金價跌破2千美元 因美通膨數據打壓降息預期

國際黃金價格周二（13日）跌破每英兩2,000美元的關卡，是兩個月來首見，今上午亞洲盤繼續在2,000美元以下波動。由於美國通膨數據高於預期，壓制了市場對美國聯準會（Fed）會在今年上半年就降息的預期，這抑制了黃金這種不孳息資產的買盤。

現貨黃金價格周二收盤下挫1.33%至每英兩1,993.15，盤中最低還逼近1,990元，創兩個月來新低。

周二公布的美國1月整體消費者物價指數（CPI）較去年同期上升3.1%，高於預估的2.9%。剔除能源及食品後的核心CPI年增3.9%，也高於預估的3.7%。紐約獨立金屬分析師Tai Wong說：「這是市場不樂見的報告。」

數據一出，美國公債殖利率彈升，交易商減少押注7月以前Fed就會降息。利率仍維持在較高水準，對不孳息的黃金不利。另外，美元指數周二跳漲0.76%，創三個月新高，也令黃金對其他貨幣持有人而言，更加昂貴。

渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper在最新的研究報告中指出，黃金有可能面臨進一步走低的風險，主要是農曆新年假期後，亞洲市場季節性的需求放緩，流動性下降。

投資人現在將關注焦點移至周四的美國零售銷售數據，以及周五的生產者物價指數（PPI）。本周，市場也還將聽到一系列Fed官員的評論。

彭博資訊說，黃金其實並非一直都如一般人認為，是對抗通膨的良好避險標的。有一份研究金價歷史的報告分析100多年的資料，發現目前金價經通膨調整後，仍在2011與2012年，以及1979與1980年兩個高峰之下。