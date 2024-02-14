聽新聞
test
0:00 / 0:00
金價跌破2千美元 因美通膨數據打壓降息預期
國際黃金價格周二（13日）跌破每英兩2,000美元的關卡，是兩個月來首見，今上午亞洲盤繼續在2,000美元以下波動。由於美國通膨數據高於預期，壓制了市場對美國聯準會（Fed）會在今年上半年就降息的預期，這抑制了黃金這種不孳息資產的買盤。
現貨黃金價格周二收盤下挫1.33%至每英兩1,993.15，盤中最低還逼近1,990元，創兩個月來新低。
周二公布的美國1月整體消費者物價指數（CPI）較去年同期上升3.1%，高於預估的2.9%。剔除能源及食品後的核心CPI年增3.9%，也高於預估的3.7%。紐約獨立金屬分析師Tai Wong說：「這是市場不樂見的報告。」
數據一出，美國公債殖利率彈升，交易商減少押注7月以前Fed就會降息。利率仍維持在較高水準，對不孳息的黃金不利。另外，美元指數周二跳漲0.76%，創三個月新高，也令黃金對其他貨幣持有人而言，更加昂貴。
渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper在最新的研究報告中指出，黃金有可能面臨進一步走低的風險，主要是農曆新年假期後，亞洲市場季節性的需求放緩，流動性下降。
投資人現在將關注焦點移至周四的美國零售銷售數據，以及周五的生產者物價指數（PPI）。本周，市場也還將聽到一系列Fed官員的評論。
彭博資訊說，黃金其實並非一直都如一般人認為，是對抗通膨的良好避險標的。有一份研究金價歷史的報告分析100多年的資料，發現目前金價經通膨調整後，仍在2011與2012年，以及1979與1980年兩個高峰之下。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言