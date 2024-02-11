華爾街大多頭：標普500逢龍年龍騰股躍 年底上看5,350點

2024年迎來60年一遇的甲辰龍年，華爾街知名大多頭Fundstrat Global Advisors研究部主管Tom Lee表示，回顧1871年以降，美國股市每逢龍年傾向龍騰股躍，標普500指數龍年平均漲幅逾12%，這意味著該指數日前攻克5,000點大關後，後市或許還有持續奔馳的空間。

MarketWatch報導，Lee在10日發布的研究報告中提到，檢視1871年以來的歷史資料，美股每逢龍年表現就「特別優異」，龍年平均全年漲幅達12.7%。以此推論，標普500指數2024年終落點上看5,350點，暗示可能比10日（周五）收盤的5,026.61點再漲6.4%。

Lee說：「『龍』的中文發音近似英文的『long』（多頭），實際上也名實相符。」

他指出，回顧1971年以來的歷史資料發現，標普500指數在龍年收漲的機率達75%，是十二生肖年當中收漲勝率最高的，而且全年平均漲幅達12.7%。

各生肖年標普500指數表現比較

1971年以來，標普500指數在各生肖年收漲機率和平均年報酬率統計如下：

若漲勢分布更廣 標普500年終甚至有望攻上5,500點

此外，小型股遇龍年也往往綻放光芒。Lee指出，回溯至1979年的資料顯示，iShares羅素2000 ETF（代碼 IWM）每逢龍年，表現有88%的機率超越標普500指數。

Lee指出，羅素2000指數目前的股價淨值比（P/B）為1.91，比起標普500現約4.19的股價淨值比還不到一半。他預期，2024年注入股市的資金流將轉正，扭轉之前一連兩年流出的態勢，如此一來，美股漲勢可望從「七大巨頭」等大型股和科技股擴及更多類股，而隨著參與股市上漲的類股分布更廣，2024美股大盤漲勢可望更強，年底前標普500指數甚至有希望攻上5,400點至5,500點。

截至10日（周五）為止，標普500指數2024年以來已締造第10次歷史新高收盤紀錄，且已一連五周收漲。