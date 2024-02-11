快訊

「不能沒有彼此」 荷蘭93歲前總理與結縭70年妻子手牽手接受安樂死

柴柴「被自己的倒影迷住」狂盯不走：我超可愛 飼主狂喊快回家完全不甩

大年初二傳不幸…47歲男娘家聚餐吃花枝丸噎暈 送醫不治

華爾街大多頭：標普500逢龍年龍騰股躍 年底上看5,350點

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
曼哈頓中國城華人舞龍舞獅歡慶農曆新年，圖為2023年2月檔案照。2024是農曆龍年，根據1871年以來的歷史資料，每逢龍年美股標普500指數大漲機率高。美聯社
曼哈頓中國城華人舞龍舞獅歡慶農曆新年，圖為2023年2月檔案照。2024是農曆龍年，根據1871年以來的歷史資料，每逢龍年美股標普500指數大漲機率高。美聯社

2024年迎來60年一遇的甲辰龍年，華爾街知名大多頭Fundstrat Global Advisors研究部主管Tom Lee表示，回顧1871年以降，美國股市每逢龍年傾向龍騰股躍，標普500指數龍年平均漲幅逾12%，這意味著該指數日前攻克5,000點大關後，後市或許還有持續奔馳的空間。

MarketWatch報導，Lee在10日發布的研究報告中提到，檢視1871年以來的歷史資料，美股每逢龍年表現就「特別優異」，龍年平均全年漲幅達12.7%。以此推論，標普500指數2024年終落點上看5,350點，暗示可能比10日（周五）收盤的5,026.61點再漲6.4%。

Lee說：「『龍』的中文發音近似英文的『long』（多頭），實際上也名實相符。」

他指出，回顧1971年以來的歷史資料發現，標普500指數在龍年收漲的機率達75%，是十二生肖年當中收漲勝率最高的，而且全年平均漲幅達12.7%。

各生肖年標普500指數表現比較

1971年以來，標普500指數在各生肖年收漲機率和平均年報酬率統計如下：

鼠年收漲機率62%，平均年報酬率4.5%

牛年收漲機率62%，平均年報酬率6.9%

虎年收漲機率54%，平均年報酬率0.7%

兔年收漲機率19.2%，平均年報酬率77%

（龍年收漲機率75%，平均年報酬率12.7%）

蛇年收漲機率33%，平均年報酬率-0.5%

馬年收漲機率42%，平均年報酬率0.3%

羊年收漲機率69%，平均年報酬率5.8%

猴年收漲機率69%，平均年報酬率4.5%

雞年收漲機率69%，平均年報酬率10.2%

狗年收漲機率54%，平均年報酬率5.6%

豬年收漲機率69%，平均年報酬率11.1%

若漲勢分布更廣  標普500年終甚至有望攻上5,500點

此外，小型股遇龍年也往往綻放光芒。Lee指出，回溯至1979年的資料顯示，iShares羅素2000 ETF（代碼 IWM）每逢龍年，表現有88%的機率超越標普500指數。

Lee指出，羅素2000指數目前的股價淨值比（P/B）為1.91，比起標普500現約4.19的股價淨值比還不到一半。他預期，2024年注入股市的資金流將轉正，扭轉之前一連兩年流出的態勢，如此一來，美股漲勢可望從「七大巨頭」等大型股和科技股擴及更多類股，而隨著參與股市上漲的類股分布更廣，2024美股大盤漲勢可望更強，年底前標普500指數甚至有希望攻上5,400點至5,500點。

截至10日（周五）為止，標普500指數2024年以來已締造第10次歷史新高收盤紀錄，且已一連五周收漲。

ETF 報酬率 大盤 年報酬 指數 標普 科技股 美國 美股 龍年

延伸閱讀

NBA／半場87分、先發5人破20分 湖人海量得分壓扁鵜鶘

NBA／湖人動向受關注 傳可能為了米契爾放棄季中交易

NBA／聯手雙星助湖人3連勝 羅素：無法控制交易傳言

NBA／傳詹皇向湖人施壓 希望球隊在交易大限前展現侵略性

相關新聞

華爾街大多頭：標普500逢龍年龍騰股躍 年底上看5,350點

2024年迎來60年一遇的甲辰龍年，華爾街知名大多頭Fundstrat Global Advisors研究部主管Tom ...

科技關鍵礦物材料戰 美歐夾擊中國

彭博資訊報導，在對未來科技至關重要的材料領域，美國和歐盟正商討合力爭取資源豐富國家的支持，以便與中國一爭高下。

加州直升機失事 奈及利亞銀行家等6人喪生

美國聯邦航空總署（FAA）表示，昨天南加州發生的直升機失事事件中，喪生的6人包括奈及利亞最大銀行之一的集團執行長在內

晶片製造再進化 艾司摩爾展示新一代EUV微影設備

晶片製造設備商艾司摩爾（ＡＳＭＬ）十日展示新一代極紫外光（ＥＵＶ）微影設備，約一輛雙層巴士大、重約兩架空巴Ａ３２０客機、...

可可豆飆漲 巧克力恐變貴

在西洋情人節前夕，國際可可豆價格連續第九天改寫新高紀錄，巧克力價格勢必會跟著水漲船高，主因是迦納、象牙海岸等可可豆生產大...

Fed官員再放話 降息不急

達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根（Lorie Logan）表示，她並不急於降息，雖然聯準會（Fed）在降低通膨方面取得了「巨大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。