快訊

台糖豬肉複檢含瘦肉精是否開罰？ 曾文生暴怒強調1點：廠商會服氣嗎

台糖豬肉片瘦肉精來源成謎 專家點3追查方向：實驗室汙染機率偏低

年關前調整？27年歷史醫美保養品牌薇姿 線上線下服務減碼中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Costco的門面 任職40載的財務長賈蘭提即將卸任

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Costco近期是否調漲會員費，成為消費者和華爾街下一個關注的焦點。路透
Costco近期是否調漲會員費，成為消費者和華爾街下一個關注的焦點。路透

任職將近40年的好市多（Costco）財務長賈蘭提（Richard Galanti）證實他將在3月15日正式卸任，遺缺將由連鎖超市 Kroger 財務長米勒奇普（Gary Millerchip）接掌。Costco近期是否調漲會員費，成為消費者和華爾街下一個關注的焦點。

Costco周二收盤股價變動不大，盤中一度下跌近1%。Costco將於3月7日發布財報。

賈蘭提1985年即接任好市多財務長，一直是這家會員制量販店的靈魂人物，每次財報法說會通常都由他主持。執行長維克里斯（Ron Vachris）在公司內部一封電子郵件中，形容賈蘭提是Costco面對華爾街的代表。

分析師對這個說法深表同感。Gordon Haskett 研究顧問公司董事總經理 Chuck Grom 說：「對很多人來說，賈蘭提代表著這家公司的門面。我研究Costco已有20年，大概參加了80次的電話會議，基本上是由賈蘭提主持。」他認為，賈蘭提是Costco成長的關鍵人物。

分析師對賈蘭提卸任並不意外，他已67歲，遲早要退休，追隨今年初退休的執行長傑利尼克（Craig Jelinek），

近年來，Costco業績持續保持強勁，在新冠肺炎疫情期間，消費者囤積生活必需品、大量購買食品雜貨和家居用品，Costco獲益良多。如今需求仍保持不墜。

賈蘭提周二宣布即將卸任財務長，將繼續擔任公司顧問，直到2025年1月。

米勒奇普五年前接掌Kroger 財務長。分析師指出，由米勒奇普自外部空降，和Costco向來由內部晉升的傳統不同，不過，米勒奇普預料不會對Costco帶來全盤改變。

William Blair分析師 Phililip Blee 指出，米勒奇普剛滿48歲，董事會可能有意物色一位較年輕的外部人選，可以在這個職位待久一點。Blee從Costco內部得到的說法是，「原合適的內部人選不願意在這職位上待太久」。

不過，華爾街仍留意可能出現的改變。其中一個是Costco是否會繼續逐月發布營收報告。Costco若非唯一一家，也是極少數繼續公布單月數字的大型零售商。零售商多已放棄這種做法，因為不僅得多費工夫，也容易影響股價。

米勒奇普也將面對眾所關注Costco會員費用是否調漲的問題，會員費是Costco獲利的主要來源。Costco大約每五年調漲一次會員費，上次調整是在2017年6月。

富國分析師 Edward Kelly 肯定米勒奇普的人事布局，固然賈蘭捷卸任是一大損失，但「我們認為米勒奇普是一位接替的強棒，Costco業績表現不至因此出現中斷 」。

任職將近40年的好市多（Costco）財務長賈蘭提即將卸任。Costco官網
任職將近40年的好市多（Costco）財務長賈蘭提即將卸任。Costco官網
分析師視米勒奇普是接任Costco財務長的強棒人選。Millerchip個人LinkedIn
分析師視米勒奇普是接任Costco財務長的強棒人選。Millerchip個人LinkedIn

Costco

延伸閱讀

MLB／留住克蕭！道奇傳簽1+1合約 明年有望攜手大谷

NBA／生涯第3次大三元助陣連勝 戴維斯：很棒的客場之旅

NBA／布克、米契爾獲單月最佳球員 溫班亞瑪首奪月最佳新秀

NFL／超級盃賭城開戰 參賽隊伍嚴禁下場試手氣

相關新聞

Costco的門面 任職40載的財務長賈蘭提即將卸任

任職將近40年的好市多（Costco）財務長賈蘭提（Richard Galanti）證實他將在3月15日正式卸任，遺缺將...

波音艙門脫落 NTSB調查：事故發生前 4螺栓就消失

針對上個月阿拉斯加航空(Alaska Airlines)1282班機波音737 Max 9客機艙門板脫落事故，聯邦運輸安...

安全氣囊有風險 本田召回75萬輛車

日本車廠本田(Honda)正在美國召回75萬多輛汽車，這些車的副駕駛座椅安全氣囊感應器有瑕疵，可能導致氣囊在不該充氣的時...

日本名牌消費成長超越中國？專家指買得起奢侈品的人變多

中國大陸受房地產拖累，經濟成長放緩，高度依賴中國市場的奢侈品業界烏雲罩頂。值得注意的是，Statista預測，2024年日本精品獲利成長率將比中國高。財經雜誌鑽石周刊分析，買得起名牌的日本人確實增加了。 旗下擁有路易威登（Louis Vuitton）、迪奧（Dior）等品牌的路威酩軒（LVMH）、有古馳（GUCCI）等的開雲（Kering）以及有卡地亞等的歷峰（Richmont）集團，三大集團營業額有三成貢獻來自中國人。2019年管理顧問公司麥肯錫公布，2018年中國消費者在國內外買名牌花費1150億美元，占全球消費金額三分之一。當時麥肯錫預估，2025年消費金額占比將達四成，未料後來發生新冠疫情以及中國大陸房地產風暴。

小摩擴張業務走傳統策略：未來三年要開設超過500家分行

在網路銀行與行動銀行盛行的今日，全美最大銀行業者摩根大通（小摩）的擴張戰略卻是走傳統策略：計劃未來三年開設超過500家新...

歐盟針對在地生產乾淨科技法案達成共識 嚴峻現實考驗才剛開始

歐盟決策官員6日已針對新規範達成共識，將推動太陽能、風能、燃料電池等乾淨科技的在地生產，幫助歐洲工業與美中對手相競爭，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。