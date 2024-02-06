美超微股價已漲成這樣 這位董事還砸114萬美元繼續加碼
輝達（Nvidia）連三日創新高，合作夥伴伺服器美超微（Super Micro Computer）同步以飆漲之速再創收盤紀錄。該公司董事陳兆良（Fred Chan）在美超微一年來大漲逾600%之際，竟還繼續加碼，展現對人工智慧（AI）投資的信心。
美國證券與交易委員會（SEC）周一公告的資料顯示，才在董事會任職三年多的陳兆良上周四以每股568美元的價格，在公開市場買進美超微2,000股，成本為114萬美元。
受輝達大漲和此消息激勵，美超微周一股價繼續飆漲14.4%，今年來大漲133.4%，漲幅是輝達40%的三倍之多。
現年75歲的陳兆良是香港人，曾為 ESS科技公司共同創辦人，投資房地產也頗有成績。他目前擁有美超微 42,917股，以周一收盤價計算，價值超過2,800萬美元。
美超微最近一季營收成長一倍，分析師預料本季受AI狂潮下，營收可望成長二倍。
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