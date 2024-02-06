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AI晶片需求激增 分析師推「強力買進」Nvidia和這支股票

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
半導體設備巨擘艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得（Peter Wennink）24日公布該公司財報。路透
半導體設備巨擘艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得（Peter Wennink）24日公布該公司財報。路透

巴隆周刊（Barron's）報導，根據投資銀行Raymond James，AI半導體需求增長，有兩支晶片股獲益最大。

Raymond James分析師Srini Pajjuri重申了對輝達（Nvidia）和艾司摩爾（ASML）的「強力買入」評級，理由是大型科技公司自生成式AI項目獲利，似乎正取得進展。強力買入是Raymond James對個股的最高評級。

他寫道：「我們仍然看好AI在各行各業的應用，並認為元件供應商的發展前景廣闊。預計與生成式AI相關的半導體營收2023年增長200%，2024年將再向上翻一倍。」

資料中心AI晶片的領先製造商Nvidia周一股價上漲4.79%，收在685.19美元，創下新高紀錄；晶片微影設備供應商ASML則小漲1.06%至898.54美元。

Pajjuri說：「AI貨幣化的影響在這個財報季更為明顯。」他指出，雲端運算公司上周發布財報持，對支出有積極正面的評論。微軟預計本季資本支出將「大幅增加」，並打算持續激進投資。Google母公司Alphabet表示，2024年資本支出將比2023年「明顯加大」。兩家公司都說，對基礎設施的投資，背後是AI需求增長的趨勢。

半導體 投資銀行

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