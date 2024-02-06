OECD：聯準會Q2降息

經濟合作暨發展組織（OECD）昨天發表全球經濟展望期中報告，指出美國經濟前景改善抵消了歐元區的疲軟，中國大陸前景則保持不變，預估今年全球經濟表現將會優於幾個月前的預期。報告估計，美國聯準會將在第二季降息。

報告說，全球經濟成長率預計將從去年的百分之三點一放緩至今年的百分之二點九，這個最新估計優於OECD在去年十一月發布的百分之二點七預估值。

在對主要經濟體的最新預測中，OECD將明年全球經濟成長預期維持在百分之三不變，隨著通膨壓力消退，主要央行降息將提振經濟成長。

OECD指出，大多數國家的核心通膨率仍高於目標，單位勞動力成本上升。此外，還有中東衝突推高航運和能源成本的風險，「現在斷言始於二○二一年的通膨浪潮將在二○二五年結束還為時過早，貨幣政策需要保持審慎，以確保潛在的通膨壓力得到持久控制。」

儘管如此，OECD還是預測，美國將在第二季開始降息，歐元區則在第三季啟動降息。OECD指出，就算開始降息，降息速度也不會像各國央行二○二二年啟動升息時那樣迅速，「隨著通膨下降，政策利率有下調空間，但在未來一段時間內，大多數主要經濟體仍應維持限制性的政策立場。」

OECD表示，由於通膨下降推動工資成長並引發降息，美國經濟預計今年成長百分之二點一、明年成長百分之一點七；至於大陸則受房地產市場陷入困境和消費者信心疲軟，今年經濟成長率從去年的百分之五點二放緩至百分之四點七，明年降至百分之四點二，均與十一月的預測相同。

由於德國經濟放緩為歐元區帶來壓力，歐元區的前景自去年十一月以來惡化，預計今年經濟成長率將從去年的百分之○點五微升至百分之○點六，低於原先估計的百分之○點九。至於明年預計成長百分之一點三，低於之前預估的百分之一點五。