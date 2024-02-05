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三井不動產傳有Elliot入股並要求實施庫藏股 股價大漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
三井不動產地產布局全球，尤其近年持續加碼投資台灣，包括購物中心 LaLaport 和 OUTLET PARK。 三井不動產
三井不動產地產布局全球，尤其近年持續加碼投資台灣，包括購物中心 LaLaport 和 OUTLET PARK。 三井不動產

英國金融時報報導，美國維權投資公司 Elliot 一年來已對三井不動產持股增至2.5%，近日開始敦促日本這個最大地產集團實施規模1兆日圓（68億美元）的庫藏股。三井不動產周一股價應聲大漲8.6%，創下2020年11月來最大漲幅。

三井不動產地產布局全球，尤其近年持續加碼投資台灣，包括購物中心 LaLaport 和 OUTLET PARK。

金融時報報導引述消息人士報導，這家美國基金一年來悄悄增持三井不動產的股票，已躋身三井不動產前五大股東，持股至少達到2.5%。

消息人士指出，Elliott過去一個月除了要求三井不動產高層買回自家股票外，也希望管理層減持對東京迪士尼樂園營運商 Oriental Land 目前持有的36億美元股份。Oriental Land股價周一聞聲下挫2.5%。

三井不動產成了Eliot 繼東芝、軟銀、大日本印刷後，第四家公開挑戰的標的。Eliot 成為這些日本上市公司的股東後，往往會要求提高公司價值，加強公司治理並提升股東回報。

東京證券交易所近一年半來也向上市公司施壓，要求企業提出如何提升自身價值的計畫。日本國內法人也變 積極，要求享有更高的回報。這一轉變也成了帶動日經225指數1月上漲至34年來新高的後盾。 據日經新聞統計，日本去年宣布實施庫藏股的企業連續兩年超過1,000家，規模達到歷史新高9.6兆日圓。

上市公司 日本 美國

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