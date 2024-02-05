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美股上漲3支柱 2根在弱化

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導
巴隆金融周刊指出，美股最近的漲勢依靠三大支柱，但其中兩根支柱正在弱化。（美聯社）
巴隆金融周刊指出，美股最近的漲勢依靠三大支柱，但其中兩根支柱正在弱化。（美聯社）

巴隆金融周刊指出，美股最近上漲依靠三大支柱，但其中兩根支柱正在弱化，因此漲勢可能趨於脆弱，只不過迄今還隱而未現。

上周五公布的美國一月就業報告超強，聯準會勢必會認為經濟仍然過熱，且亞特蘭大區聯準銀行編製的GDPNow指標也顯示今年第一季經濟將成長百分之四點二，這些數據都不會使聯準會提前降息。

其次，近日大型科技業公布的業績相當分歧。字母公司財報最令人失望，微軟及蘋果公布的業績都夠好，但次日股價收低。亞馬遜業績超強，上周五股價大漲百分之七點九；Meta更大漲百分之廿，對上周美股漲幅的貢獻度約達百分之四十。但其他股票普遍稍弱，如果科技股未能恢復漲勢，美股可能走低。

再者，指數雖迭創新高，並不保證後市續強。二○二二年股市便曾在創新高後大跌；目前美股雖不致大幅回檔，但未來幾周仍可能經歷震盪。

業績 美股 聯準會

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