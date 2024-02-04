新興減肥藥賣到缺貨 市面假貨頻傳

減肥@=藥物愈來愈夯，缺貨狀況日漸嚴重，以致市面不斷出現假貨！美國超過7成的民眾有體重困擾，新一代減肥藥問世以來，就受到高度關注。專家提醒，新藥物並不適合所有民眾，且減肥應優先改善生活習慣。世界衛生組織則呼籲，民眾應選擇合格授權的管道購買藥物。

藥物可抑制食慾

《CNN》報導，統計數據指出，美國有超過30%的民眾過重，逾42%有「肥胖」（obesity）的狀況。調查也發現，超過半數的美國人在過去一年當中，都曾嘗試以飲食控制與運動等方式來減肥，但效果通常不如預期。

如今，能更有效抑制食慾，臨床實驗表現良好的「GLP-1」藥物問世，更被各大藥廠用來製作減肥藥，包括美國藥廠禮來的「Zepbound」與「Mounjaro」與諾和諾德的「Ozempic」和「Wegovy」等。

搭配生活習慣改善

這些藥物是針對第二型糖尿病開發，以模擬「胰高血糖素樣肽-1」的作用，該物質不僅促進胰島素分泌，還能通過中樞神經抑制食慾。耶魯大學醫學院醫學助理教授莫雷諾解釋，減肥藥物能延長該物質的作用時間，持續讓大腦釋放出「吃飽了」的訊息。

莫雷諾指出，社會應將肥胖視為慢性疾病，需要長期的藥物治療，只有民眾BMI大於一定數字後，才能使用減肥藥物。他強調，就跟糖尿病與高血壓一樣，體重管理也需要密切追蹤，且民眾更不該單純仰賴藥物來減肥。

減肥藥假貨頻傳

《路透社》報導，世界衛生組織日前指出，減肥藥物於全球市場相當流行，更出現缺貨的狀況，導致市面上出現愈來愈多減肥藥的仿冒品。

世界衛生組織警告，仿冒的醫療產品常缺乏功效，有的還會引起身體不良的反應，且這些藥物可能都是在不合格的環境中生產，更容易遭到細菌汙染，建議民眾還是要透過授權、合格的管道來取得藥物。

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