中國股民湧美國駐華使館微博宣洩不滿 留言破5萬 稱陸股如賭場、刑場

彭博資訊報導，美國駐中國大使館的微博成為中國網民對中國經濟和股市渲洩不滿的去處，2日晚間一則不相關的長頸鹿保育貼文累積留言數達到5萬3,000筆，截至3日晚間有超過30萬讚，目前按讚數已經突破50萬大關。

這則長頸鹿保育貼文底下留言包括「救救可憐的中國股民吧」、「要不要保護我，長頸鹿是生命，我也是啊」、「全部積蓄都快虧光了，人生好難啊」、「誰能救救我，失業好久了、又負債」、「如果不允許批評，那麼讚美毫無意義」。

有人留言比喻中國股市是「賭場」、「刑場」，還有人直言「民怨已經達到極限值」。

中國股市2日暴跌引發網友、股民哀鴻遍野，同日中國官媒《人民日報》加碼刊登以「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」的大內宣報導，突兀的諷刺感引發中國網友熱議；然而，北京當局以國家安全為由，下令不可發表唱衰國家經濟言論，民眾無處宣洩竟湧進美國駐華大使館微博「求救」。

中國經濟在疫情解封後並未恢復往日繁榮繼而引發民怨。2日下午，中國股市暴跌，創下2020年3月以來最低，而且是自2021年來連續3年下滑，造成中國和香港股市市值縮水超過6兆美元，中國股民一片哀鴻遍野。

同一天，《人民日報》發表一篇對德國共產黨國際關係書記科佩（Renate Koppe）的專訪，標題寫下「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」，其中提到「人民群眾的獲得感、幸福感、安全感顯著提升」，大讚中國政府在提升「民生福祉」的成就。突兀的諷刺感瞬間在中國內網引發熱議。

然而，北京當局卻以國家安全為由，加強審查批評國家經濟的言論，任何唱衰中國經濟的發文，一律遭到有關當局刪除。

宣洩無門的中國網友竟跑到美國駐華大使館微博留言「求救」，2日晚間，一則保育長頸鹿貼文累積留言數達到53,000筆，截至3日晚間有超過30萬讚，目前按讚數已經突破50萬大關。

還有人在微博上貼出該篇《人民日報》報導，並且附上上海股市暴跌的圖表。

一位網友甚至寫下：「中國老百姓真是苦不堪言，當權者高高在上，置老百姓的生死於不顧。」

有人總結對股市的失望：「開始投資股票後，我再也不能熱愛這個國家了。」

美國駐華大使館一則動物保育貼文，底下卻湧現大量毫不相干的留言，說明中國網友在國家審查下無處宣洩對經濟時政的批評。