特斯拉、豐田也被點名 人權觀察組織發表報告批「淪中國強迫勞動共犯」

「人權觀察」組織周四（2月1日）發表99頁的報告《怠於注意：汽車企業淪為中國強迫勞動共犯》。報告稱，「全球汽車制造商包括通用汽車、特斯拉、比亞迪、豐田和大眾在內均未盡可能減低其鋁料供應鏈使用維吾爾族強迫勞動的風險」。

報告也表示，「發現部分汽車制造商屈服於中國政府壓力，在其中國合資企業採用的人權和負責任採購標准弱於其全球業務，致其涉及新疆強迫勞動的風險增高。大多數汽車制造商在規劃其鋁料供應鏈和識別強迫勞動關聯方面做得太少」。

人權觀察組織呼籲各國政府「應立法禁止輸入與強迫勞動有關聯的產品，同時應要求企業揭露其供應鏈並找出與人權迫害的潛在關聯」。

車企對於其鋁料供應鏈存在「盲點」

「汽車企業根本不知道其鋁料供應鏈與新疆強迫勞動的關聯程度，」人權觀察企業責任高級研究員兼倡議員沃明頓（Jim Wormington）說，「消費者應該知道自己的汽車可能含有與新疆強迫勞動或其他人權侵害有關的原料。」

人權觀察表示，自己檢視了網絡上的中國官方媒體報導、公司報告和政府聲明，發現新疆制鋁業者參與勞動力轉移（將維吾爾人等穆斯林轉送到新疆和其他地區從事強迫勞動）的「可靠證據」。人權觀察還稱也發現證據，顯示有些為新疆制鋁業者供應煤炭的化石燃料公司，接收勞動力轉移而來的工人在其煤礦場工作。

目前，中國生產的鋁佔全球供應量的9%，其中超過15%來自新疆。人權觀察寫道：「新疆生產的鋁大多被運往中國其他省分，與其他金屬熔制成鋁合金，以供汽車和其他產業使用。鋁錠一旦被熔化並混入其他金屬之後，就不可能查出是否全部或部分來自新疆，以致沾有汙點的鋁可以進入中國和全球供應鏈而不被檢測出來。」

根據聯合國《工商企業與人權指導原則》，車企有責任確認、防止和緩解出現在其供應鏈上的強迫勞動和其他侵犯人權。人權觀察敦促各車企，應檢視其供應鏈，並與任何被發現從新疆採購零件或材料的供應商斷絕往來。

德國網絡媒體「中國平台」（China.Table）在檢視人權觀察的報告時注意到，有未透露姓名的汽車行業從業人員和專家向人權觀察表示，車企其實「本可以採取一些措施，鼓勵中國供應商提高供應鏈的透明度」。例如，車企們可以要求其合作伙伴披露供應鏈。車商及其一級、二級供應商也可以直接從新疆以外的冶煉廠採購更多的鋁。

車企們如何回應？

人權觀察的報告還指出外國車企在中國合資企業的供應鏈可能牽涉新疆的問題，表示根據聯合國指導原則，參與合資企業的公司也有責任利用其影響力，解決合資企業供應鏈上的強迫勞動風險。這其中特別提到了大眾汽車與上汽的合資企業。

報告寫道：大眾汽車表示，該公司「有責任…利用對其中國合資企業的影響力來解決侵犯人權的風險」。但當被問到上汽大眾與新疆一家鋁生產商的潛在關係，大眾公司在回應人權觀察時說：「本公司作為非控股股東，對上汽大眾的供應商關係並不享有透明度」大眾汽車表示，該公司對其直接控制的中國以外業務已將鋁零件供應鏈檢查列為重點，但坦承對該公司所生產汽車中的鋁料來源仍有「盲點」。

大眾汽車也向路透社回應稱，該公司堅決反對強迫勞動，並立即對任何指控進行調查。

特斯拉沒有回應路透社的詢問。人權觀察組織稱，特斯拉告訴該組織，曾「多次」檢視其鋁料供應鏈，且均未發現強迫勞動的事實證據。不過，人權觀察指出，特斯拉沒有說明其汽車有多少鋁料來源不明。

通用汽車在回應人權觀察時表示：「通用汽車致力於執行盡職調查，並與同行伙伴、利害關系方和相關組織通力合作，解決本公司供應鏈內與強迫勞動有關的一切潛在風險。」但人權觀察指出，通用汽車、豐田和中國車商比亞迪未答復該組織監督中國合資企業、供應鏈檢視或其鋁料來源的問題。

豐田對路透社表示，將仔細審查人權觀察的報告，並希望供應商尊重人權。

中國車商比亞迪、中國國務院新聞辦公室以及新疆政府沒有回應路透社的置評請求。

誰在「脅迫」車企？

美聯社的報導指出，中國2023年成為全球最大的汽車出口國，也是最大的電動車制造國。總部設在英國的行業組織國際鋁業協會預計，2019年至2050年期間，全球鋁需求量將翻一番，部分原因是電動汽車日益普及。

「中國居全球汽車產業的主宰地位，各國政府必須確保在中國制造汽車、採購零件的公司不因中國政府對新疆的鎮壓行為而沾上汙點」，人權觀察組織的沃明頓說。

包括人權觀察在內的人權組織指責中國政府在新疆侵犯人權，包括在拘留營中大規模使用強迫勞動等。中國方面則否認這些指控。

中國外交部表示，有關新疆強迫勞動的指控是「絕對荒謬的」，是「反華勢力編造的旨在抹黑中國的世紀謊言」。

中國外交部在發給美聯社的一份聲明中補充說，要求企業證明在新疆沒有使用強迫勞動構成了經濟脅迫，「其真正目的是破壞新疆的繁榮穩定，遏制中國的發展」。

人權觀察的報告則稱，一些汽車業從業人員和責任采購專家以匿名方式表示，「中國政府的報復威脅導致各公司不敢向其中國供應商或合資企業提出與新疆強迫勞動潛在關聯的問題。中國政府已經對一些協助企業調查其與中國人權侵害（包括新疆強迫勞動）潛在關聯的公司或個人啟動刑事調查」。

（綜合報導）

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