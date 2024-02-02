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亞馬遜將推出AI購物助理Rufus 提供用戶建議

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
亞馬遜宣布推出新的生成式AI購物助理「Rufus」。美聯社
亞馬遜宣布推出新的生成式AI購物助理「Rufus」。美聯社

亞馬遜在公布上季財報的同日，宣布推出新的生成式人工智慧（AI）購物助理「Rufus」，將為消費者提供尋找協助，還能提供建議。

亞馬遜1日表示，已在其行動應用程式（App）向少部分用戶推出Rufus的測試版，未來幾周將向更多=@R美國@=a href='/search/tagging/2/客戶' rel='客戶' data-rel='/2/205921' class='tag'>客戶推出。

亞馬遜說，Rufus是利用該公司的產品目錄、客戶評論、社區問題和全網資訊訓練，用戶能用Rufus尋找特定產品類別的產品、在特定場合能購買的產品，Rufus還能比較產品類別並提供建議。

用戶在亞馬遜行動App的搜尋框輸入文字或詢問問題後，會在畫面底部跳出對話視窗，接著能詢問對話式問題，例如「越野鞋和路跑鞋的差異在哪」、「比較滴漏式和手沖咖啡機」等。

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